Trump sogna guerre stellari I nostri militari nello spazio

Trump : "Bisogna governare con il cuore" : 00.12 Trump riconosce di aver"imparato molto" nel suo primo anno da presidente, in particolare che quando si è un businessman "non devi preoccuparti del cuore" ma solo delle scelte migliori "per fare soldi", mentre quando si governa "molto è cuore, molto è compassione, molto va oltre i soldi, come l'immigrazione". "Quindi avere un background imprenditoriale e di successo è importante, ma spesso fai cose che non avresti mai fatto nel business ...