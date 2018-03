Trump e la politica infastidiscono i mercati | i titoli in e out

Borse stanche di politica 'reality' e protezionismo di Trump : Uno dei timori dei mercati riguarda inoltre la guerra commerciale avviata da Trump in nome di una visione politica economica di stampo protezionista. Liveblog in corso: gli aggiornamenti sono ...

Usa : "Nyt" - con Pompeo una politica estera che si addice alla visione del presidente Trump : L'improvviso licenziamento del segretario di Stato Rex W. Tillerson lascia spazio ad un vero credente del motto "America First" del presidente

Trump - DAZI SU UE E INCONTRO CON KIM JONG-UN/ Russia - "verso piena soluzione politica" : TRUMP, guerra dei DAZI e INCONTRO con Kim JONG-UN. Conflitto nucleare? Ora si teme quello commerciale. La reazione di Germania, Commissione Ue e Cina: vescovi coreani, "attesa da 70 anni"(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 18:50:00 GMT)

Secondo l'Huffington Post Trump è il precursore di una nuova era politica : In questi giorni ha fatto particolarmente discutere il discorso sullo Stato dell'Unione di Donald Trump. Le sue parole hanno scatenato una serie di profonde e intense reazioni da parte della stampa internazionale sia in positivo sia in negativo. Recentemente, la popolare testata giornalistica Huffington Post ha dedicato un interessante editoriale al popolare statista americano. In quest'ultimo, si afferma chiaramente che Trump può considerarsi a

Giappone-Usa : Tokyo esprime "grande apprezzamento" per la politica di Trump sul nucleare : Il governo giapponese ha espresso "grande apprezzamento" per la nuova Revisione della postura nucleare , Nuclear Posture Review, Npr, pubblicata

Trump avvisa Russia e Cina : "La politica sul nucleare serve da deterrente" : Il piano prevede due nuovi ordigni, testate a basso potenziale per mezzi aerei, bombe devastanti ma non catastrofiche. Premere il 'bottone rosso' potrebbe essere più semplice da decidere.

Il battesimo di Trump nella politica conservatrice : Continuità con la missione storica degli Usa nel mondo, dunque : destinati a 'illuminare' con il loro esempio di libertà tutti i popoli oppressi. Per chi si aspettava un presidente isolazionista è ...

Matteo Salvini - tra revisionismo storico - promesse (alla Trump) e fantapolitica : Molte volte, le provocazioni del leader della Lega Nord, Matteo Salvini, hanno ripagato in termini elettorali. Forse per questo il candidato premier dell'estrema destra si è lanciato in un'eccessiva dichiarazione sulle "molte cose" che il regime fascista fece per l'Italia, anche se "la persecuzione contro gli ebrei è stata una follia". In un'intervista a Radio Capital, Salvini ha detto che è ovvio che il regime di Mussolini fece molte cose

Effetto Trump sull'editoria : il politicamente scorretto resuscita libri e media : Nic Stone ha lavorato come sensitivity reader in più di una dozzina di libri, compreso Godsgrave un romanzo per adulti di Jay Kristoff che si svolge in un mondo fantastico dove vige la schiavitù. ...

FINANZA E POLITICA/ Cosa deve fare l'Italia per difendersi da Trump? : Da Davos è emerso l'allarme per il neo-protezionismo, non certo creato da Trump. L'Italia deve quindi muoversi in modo nuovo sullo scacchiere globale.

Dal commercio alla geopolitica - dopo Davos quale sarà il vero Trump? : Calato il sipario al World Economic Forum, al ritorno alla Casa Bianca Trump dovrà rispondere con i fatti a un interrogativo di fondo: se il suo sarà un cammino foriero di guerre commerciali e rotture, oppure di controllati conflitti “a bassa intensità” in nome di interessi nazionali...

