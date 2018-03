Trump alza l’asticella nella guerra dei dazi |  il prossimo obiettivo è la Cina

Da Trump aut aut sul muro Ma il Messico lo ha già alzato : Garantire la cittadinanza a un milione e ottocentomila migranti entrati illegalmente negli Stati Uniti e ottenere in cambio un finanziamento di 25 miliardi di dollari per la costruzione del muro lungo il confine con il Messico . Arriva in queste ore al Congresso la proposta (aut-aut?) di Donald Trump , al centro di un braccio di ferro che dopo aver già paralizzato l'Amministrazione americana nei giorni scorsi, rischia di provocare a breve una ...

I dazi di Trump fanno la prima vittima : Lg alza i prezzi delle lavatrici negli Usa : MILANO - Tutto come previsto. A pochi giorni dalla decisione del presidente Trump di applicare dazi doganali su alcuni prodotti come lavatrcii e pannelli solari , la filiale statunitense della società ...

Alta tensione commercio globale - LG Electronics alza prezzi lavatrici in Usa dopo dazi Trump : LG Electronics ha alza to i prezzi della maggior parte delle lavatrici che vende negli Stati Uniti, due giorni dopo l'imposizione dei dazi da parte dell'amministrazione Trump .

Wal-Mart alza il salario minimo dei dipendenti (grazie a Trump) : Wal-Mart, colosso mondiale della grande distribuzione con oltre 2,2 milioni di dipendenti, di cui 1,5 milioni negli Stati Uniti, a partire dal 17 febbraio alzerà il salario minimo orario da 10 a 11 dollari per tutti i lavoratori in America. E non solo: concederà un bonus una tantum fino a 1.000 dollari (la cifra massima per chi ha oltre vent'anni di anzianità e a scalare per gli altri).La decisione è stata presa grazie alla regolamentazione ...