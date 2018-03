: (Il mondo cattivo) #Messina, 'Vostro figlio vive nascosto, gli servono soldi': truffa ai genitori di vittima di lup… - giusmo1 : (Il mondo cattivo) #Messina, 'Vostro figlio vive nascosto, gli servono soldi': truffa ai genitori di vittima di lup… - NotizieIN : Truffa genitori figlio sparito, arresto - enricodigiacomo : IL CASO: LA TRUFFA NEI CONFRONTI DEI GENITORI DI DOMENICO PELLERITI GIA’ DENUNCIATA IN UN ARTICOLO DEL 2011 DAL GIO… -

I Carabinieri del Comando provinciale di Messina hanno arrestato un 44enne di Basicò,accusato diaggravata nei confronti deidi una vittima di "lupara bianca". Indagini scaturite da dichiarazioni di una donna che aveva avuto una relazione con l'indagato.Secondo la stessa,il 44enne aveva fatto credere agli anziani coniugi che ilsi trovava in nord Italia e che aveva bisogno di soldi per curarsi. A tale scopo telefonava alle vittime camuffando la voce e spacciandosi per ilscomparso.(Di giovedì 15 marzo 2018)