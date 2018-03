Trovare un' intesa col Pd | evitare a tutti costi le elezioni Le idee chiare di Berlusconi

agi

: Non si voleva l’intesa con il PCI, Moro rappresentava la corrente della DC che avrebbe potuto trovare il “compromes… - stefanotomma78 : Non si voleva l’intesa con il PCI, Moro rappresentava la corrente della DC che avrebbe potuto trovare il “compromes… - govtohell : RT @whatabouttrash: Ho voglia di innamorarmi ed essere ricambiata. Non importa la sua identità di genere, il Paese da dove viene, se è cis… - MiliaVito : @repubblica @IAmMrTweety Trovare intesa, altrimenti si ritorna al voto e il M5S questa volta supererà il 60%. A qua… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Un governo di centrodestra con l'eventuale condivisione esterna del Pd sui singoli provvedimenti. È la scommessa che Silvio- parlando degli scenari allo studio per la formazione del prossimo esecutivo - espone ai parlamentari di Forza Italia riuniti per la prima volta dopo il voto del 4 marzo nella Sala della Regina di Montecitorio. Salvini e Meloni non sono d'accordo? Cercheremo di convincerli, anche se ci vorrà tempo. Veterani e matricole del partito 'azzurro' si presentano in ordine sparso all'appuntamento fissato per le 15,30. La proclamazione dei neoeletti non è ancora avvenuta e così per accedere al Palazzo viene loro concesso un pass provvisorio, mentre agli assistenti parlamentari è stata fornita un primo 'facciario' - una sorta di 'Navicella' temporanea - per riconoscere ...