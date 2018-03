Trono Over Uomini e Donne | pesanti accuse contro Anna | la Tedesco risponde

UOMINI E DONNE OGGI / Video - Trono Over : Anna e Giorgio insieme? I dubbi di Gemma aumentano (15 marzo) : UOMINI e DONNE, OGGI 15 marzo 2018 in onda la seconda parte del Trono Over. Lite tra Gianni Sperti e Anna Tedesco; Ida Platano ancora furiosa per Riccardo(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 17:30:00 GMT)

Uomini e Donne - al Trono Over Giorgio e Anna con le ore contate. E Gemma perde i corteggiatori : Al Trono Over di "UominieDonne" ore contate per Giorgio Manetti e Anna Tedesco , mentre Elsa ruba i corteggiatori a Gemma , Ida dà la caccia alla lepre Riccardo , i sacri lombi di Valter non ardono ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 15/03 : La puntata di oggi di Uomini e Donne Trono Over riprende dalla segnalazione fatta da una ex protagonista del programma su Anna e Giorgio, che anche secondo Gianni starebbero insieme. Interviene Gemma che, evidentemente, ha ancora qualche sassolino nella scarpa da togliersi. Si cambia discorso e si siedono al centro Ida e Riccardo, ancora alla ricerca di un chiarimento. I due si sono sentiti nuovamente ma il loro rapporto va avanti purtroppo a ...

Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over - Ida contro Riccardo : una confessione importante! (15 marzo) : Uomini e Donne, Oggi 15 marzo 2018 in onda la seconda parte del Trono Over. Lite tra Gianni Sperti e Anna Tedesco; Ida Platano ancora furiosa per Riccardo(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 12:35:00 GMT)

“Non ne mangio assolutamente”. Gemma Galgani svela il segreto del suo fisico longilineo. La dama indiscussa del Trono Over di Uomini e donne rivela l’enorme sacrificio per avere quel corpo tonico e asciutto a 68 anni. Senza mai mettere piede in palestra… Tutte come lei? : La protagonista indiscussa del trono over di Uomini e donne, non c’è dubbio, è Gemma Galgani. Dopo la fine della relazione con il suo (ex) amore fiorentino Giorgio Manetti – che non va per niente d’accordo con l’altra regina dello show, Tina Cipollari – è alla ricerca del vero amore. L’amore totalizzante, quello che le stravolgerà la vita, i pensieri, e che la condurrà su “altri pianeti”. Lo troverà? Beh, noi le auguriamo di sì… Nel frattempo ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione Trono Over 13 marzo 2018 : nuova litigata tra Gemma e Giorgio! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over martedì 13 marzo 2018: Gemma e Giorgio litigano ancora! Tina Cipollari furiosa! Ida esce dallo studio! Anticipazioni Uomini e Donne: nuovi screzi tra Gemma e Giorgio! i cavalieri sfilano in passerella! La rabbia di Tina! Sempre gradite sono le Anticipazioni Uomini e Donne che questa volta andranno a raccontarci cosa è accaduto nella registrazione del trono Over tenutasi ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani tra amore e lavoro : "Il teatro mi rende giovane e mi tiene in forma"(Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Non solo Giorgio Manetti e lo studio di Canale 5 per Gemma Galgani: il grande amore della dama è il teatro!(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Trono Over : 'Lavavo i bicchieri per vedere Giorgio' Video : Nella puntata di #Uomini e donne di oggi una frase di una dama ha letteralmente sconvolto il pubblico presente in studio e a casa. Una dichiarazione che nessuno si aspettava, capace di far scatenare i social in meno di un minuto. Inoltre, è arrivata una segnalazione al vetriolo su Anna Tedesco, che a quanto pare avrebbe - o avrebbe avuto - una relazione con Giorgio Manetti. Ecco tutti i dettagli. Uomini e Donne oggi: la dichiarazione che non ti ...

GEMMA GALGANI/ Uomini e Donne - risponde a Carlo : "Ineducato e aggressivo" (Trono Over) : GEMMA GALGANI torna ad essere la protagonista del trono over di Uomini e Donne: tra nuovi corteggiatori e un possibile futuro da opinionista, sono tante le novità per la dama.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 15:20:00 GMT)

Gemma Galgani/ Uomini e Donne : lo sfogo della dama e i nuovi corteggiatori (Trono Over) : Gemma Galgani torna ad essere la protagonista del trono over di Uomini e Donne: tra nuovi corteggiatori e un possibile futuro da opinionista, sono tante le novità per la dama.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 12:10:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Gemma Galgani commuove i fan : la confessione sulla mamma (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani, stuzzicata dai fan, sbotta e svela un retroscena sulla sua mamma: "Non sfogare le vostre frustrazioni contro di me"(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Foto - Sossio Aruta sfoggia il fisico sui social (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: Gemma Galgani ritrova il sorriso dopo l'addio a Giorgio Manetti. Il sogno dei fans per Tina Cipollari tronista.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 20:18:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Nuovo amore per Gemma Galgani? Il post sospetto (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over e news: Gemma Galgani ritrova il sorriso dopo l'addio a Giorgio Manetti. Il sogno dei fans per Tina Cipollari tronista.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 16:41:00 GMT)

Trono Over - anticipazioni registrazione puntata del 5/03/2018 Video : Le registrazioni di #Uomini e donne continuano e il sito del programma ha deciso di non condividere più le anticipazioni con i suoi lettori riguardo le vicende che vedono come protagonisti i senior e i giovani. Oggi parleremo del Trono Over e, nonostante sia trascorsa una settimana dalla registrazione, solo oggi abbiamo saputo cos'è realmente successo in quello studio lunedì scorso. Scopriamolo insieme! anticipazioni 5/03 Durante la ...