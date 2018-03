Tre morti | un’altra famiglia nel sangue Nuova strage italiana I carabinieri sfondano la

Tre pacchi bomba davanti alle case in 10 giorni - due morti : l’incubo degli abitanti in Texas : Tre pacchi bomba davanti alle case in 10 giorni, due morti: l’incubo degli abitanti in Texas Tre pacchi trappola lasciati davanti alle abitazioni di Austin hanno causato due morti tra cui un 17enne e tre feriti gravi, per la polizia c’è un collegamento e si indaga sul movente dell’odio razziale.Continua a leggere Tre pacchi trappola […] L'articolo Tre pacchi bomba davanti alle case in 10 giorni, due morti: l’incubo degli abitanti in ...

Nepal - aereo si schianta su un campo di calcio menTre atterra all’aeroporto di Kathmandu : “Almeno 50 morti” : Un aereo della compagnia privata bengalese US-Bangla Airlines, in volo fra Dacca e Kathmandu, si è schiantato al suolo all’aeroporto internazionale della capitale Nepalese. L’aereo coinvolto nell’incidente è un Bombardier Dash Q-400 configurato per trasportare un massimo di 78 passeggeri. Secondo il portavoce dell’aeroporto internazionale Tribhuvan (Tia), Premi Nath Thakur, il velivolo, che aveva visibilmente perso ...

India : comitiva di Trekking intrappolata da incendio - 9 morti : Nove persone sono morte in un incendio boschivo mentre partecipavano ad un trekking nello Stato di Tamil Nadu, in India: lo riferisce l’agenzia di stampa Pti. “Nove persone sono morte, 17 sono state ricoverate in ospedale per le gravi ustioni riportate, e dieci sono state tratte in salvo senza problemi fisici,” ha spiegato un responsabile governativo locale. La comitiva di 36 persone, soprattutto donne, era partita venerdì ed ...

Elicottero turistico cade nell’East River a New York : due morti e Tre feriti gravi Così è precipitato : video|foto : Lo schianto è avvenuto vicino alla Roosevelt Island. A bordo un gruppo di turisti. Tra i sopravvissuti il pilota del velivolo

Fulmine colpisce chiesa cristiana : almeno 16 morti - 140 feriti - Tre in gravi condizioni : Tragedia ieri durante una funzione in una chiesa avventista del settimo giorno in Ruanda. Decine per persone coinvolte, molte ricoverate e subito dimesse. Recentemente oltre 700 chiese erano state chiuse per motivi di sicurezza nel paese africano.Continua a leggere

Siria - si arrende anche l’Onu : “Mille morti in 20 giorni - corpi in puTrefazione negli edifici” : Sajjad Malik, il rappresentante in Siria dell’Alto commissariato Onu per i rifugiati, è entrato con un convoglio nella Ghouta orientale e ha descritto la drammatica situazione umanitaria degli abitanti intrappolati nell'enclave ribelle. Dal 18 febbraio sono oltre 1.000 i morti. Intanto i primi jihadisti hanno cominciato ad abbandonare la zona.Continua a leggere

Quella Spoon River dei campioncini : morti altri Tre ragazzi : Tra giovedì e ieri, infatti, un'altra tragedia ha sconvolto il mondo del calcio. Si tratta di Thomas Rodriguez, giovane promessa del Tours, squadra ultima in classifica nella Ligue 2, la Serie B ...