Tre cadaveri in appartamento in Brianza

Brianza - Tre cadaveri in appartamento : 01.11 Tre persone, madre, figlia e nipote, sono state trovate morte in un appartamento a Paina di Giussano (Monza-Brianza) poco dopo le 23. A quanto si apprende, i corpi presenterebbero ferite da arma da taglio, ma gli accertamenti sono ancora in corso. A dare l'allarme un vicino che non riusciva a mettersi in contatto con la famiglia. L'appartamento non presenta segni di scassinamento a porte e finestre. Non si esclude l'ipotesi di ...

Pozzallo - arrivati 356 migranti e Tre cadaveri : 356 migranti e tre cadaveri sono giunti al porto di Pozzallo a bordo della nave non governativa spagnola Practiva Open Arms.

Migranti - ondata di sbarchi : 700 a Catania e Palermo - Tre cadaveri sulle navi delle Ong : Migranti, il mare in burrasca non arresta la nuova ondata di barconi nel Mediterraneo diretti verso la Sicilia. Oltre 1600 profughi sono già...

Migranti - ondata di sbarchi : Tre cadaveri su una nave di una ong : Palermo, 18 gen. (askanews) - Nonostante il mare in burrasca non si arresta l'ondata migratoria nel Mediterraneo verso la Sicilia. Oltre 1600 i profughi già sbarcati o in viaggio verso i porti ...