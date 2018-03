Trapianto di capelli | in Turchia con furore Nuova moda | sempre più in voga e a prezzi

Salute : il Trapianto di capelli potrebbe curare l’emicrania : Uno studio della SO-EP Aesthetic & Plastic Surgery Clinic, in Turchia, ha scoperto che il trapianto di capelli potrebbe prevenire l’emicrania anche in coloro che ne hanno sofferto per 20 anni. I ricercatori hanno studiato sei pazienti affetti da emicrania e sottoposti a trapianto di capelli tra gennaio 2011 e maggio 2012: in media, soffrivano di mal di testa per sei giorni al mese ogni volta per circa 4 ore. Dopo il trapianto di ...