Trapianti | per la prima volta paziente riceve rene da donatore morto

Trapianti : per la donazione del rene le donne 6 volte più generose dei partner : Di fronte alla necessità di un trapianto di rene del partner all’interno della coppia le donne sono molto più generose. Il 36% dona infatti il proprio organo al compagno contro il 6,5% dei maschi, quasi 6 volte di più, secondo i dati di Eurotransplant, ente che coordina i Trapianti in 8 Paesi europei, (Austria, Belgio, Croazia, Germania, Ungheria, Olanda, Lussemburgo e Slovenia), riportati nel rapporto della Società internazionale di ...

Trapianti : possibili con i reni di persone affette da epatite C : E’ possibile utilizzare per i Trapianti anche reni di donatori con l’epatite C, curando preventivamente il ricevente con i nuovi farmaci contro il virus. L’ha dimostrato uno studio pilota su dieci casi pubblicato dagli Annals of Internal Medicine, secondo cui ad un anno dal trapianto non ci sono segni della malattia. I ricercatori della Johns Hopkins University hanno impiantato in dieci pazienti in attesa di un rene organi ...

Trapianti : possibili con i reni di persone affette da epatite C : E’ possibile utilizzare per i Trapianti anche reni di donatori con l’epatite C, curando preventivamente il ricevente con i nuovi farmaci contro il virus. L’ha dimostrato uno studio pilota su dieci casi pubblicato dagli Annals of Internal Medicine, secondo cui ad un anno dal trapianto non ci sono segni della malattia. I ricercatori della Johns Hopkins University hanno impiantato in dieci pazienti in attesa di un rene organi ...

California - una speranza per i Trapianti. Si studia l'ibrido pecora-uomo : Un incrocio uomo animale, un esperimento di laboratorio al confine tra scienza e mitologia. E' quello fatto in California dove un gruppo di ricercatori ha creato un embrione ibrido uomo-pecora, con l'obiettivo di ottenere organi da far crescere negli animali per poi ...

Embrione uomo-pecora - perché rappresenta una svolta per i Trapianti : L'annuncio degli scienziati californiani: "In 5-10 anni potremmo avere organi trapiantabili". In Italia ci sono oltre 9.000 pazienti in attesa

Embrioni pecora-uomo - speranza per i Trapianti : Quante cose saremmo sul punto di conoscere se il timore o la negligenza non frenassero le nostre ricerche': era all'incirca il 1816 quando la diciannovenne Mary Shelley scriveva il suo 'Frankenstein', ...

Perchè l’embrione ibrido pecora-uomo sarà una svolta per il futuro dei Trapianti : Ha una cellula umana ogni 10 mila(con il maiale erano una su 100 mila)L’idea di produrre organi compatibili