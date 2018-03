Tragedia Rigopiano | indagata la funzionaria che non prese in considerazione l' sos lanciato

Tragedia Rigopiano - indagata funzionaria della prefettura di Pescara : Daniela Acquaviva è la persona che rispondendo a una telefonata che dava l'allarme rispose: "La mamma degli imbecilli è sempre incinta". Nell'albergo travolto...

La Tragedia dell'hotel Rigopiano : "Forse si poteva tentare la missione aerea" : E' destinata a fare discutere un'inchiesta del Tgr Abruzzo sulla tragedia dell'hotel Rigopiano: "Forse si poteva tentare la missione...

Tragedia di Rigopiano : nuovo sequestro di documenti in Regione : I Carabinieri Forestali di Pescara hanno notificato negli uffici aquilani della Regione Abruzzo un ordine di esecuzione firmato dal capo della Procura, Massimiliano Serpi, e dal pm Andrea Papalia, per ...

Rigopiano - radiografia di una Tragedia. L’hotel intrappolato tra la neve e il demonio : All’alba del 18 gennaio 2017, circa dieci ore prima che una valanga spazzasse via L’hotel Rigopiano e ammazzasse ventinove persone, l’ingegner Paolo D’Incecco era alle prese con una dolorosa colica renale. Aveva due opzioni: andare a lavorare o in ospedale....

Regione Marche ricorda le vittime della Tragedia di Rigopiano : Ancona, 18 gen. (askanews) A un anno dalla tragedia di Rigopiano, la Regione Marche ricorda le vittime della sciagura. Ai loro familiari, agli amici e ai concittadini il presidente e la giunta, in ...

Rigopiano un anno dopo. Una Tragedia di tutto il Paese : Il capo dello Stato Mattarella ed il presidente delò Consiglio Gentiloni lunedì prossimo ricevereanno i parenti delle vittime

Rigopiano - un anno fa la Tragedia : la diretta live dal palasport di Penne : Tutte le cerimonie per ricordare il 18 gennaio 2017: sul luogo del disastro e a Penne, una fiaccolata a Farindola

Rigopiano - il cuoco scampato alla Tragedia insieme alla famiglia : 'Ci sentiamo ancora miracolati' : 'Mi sento miracolato. Non sappiamo cosa abbiamo fatto noi per meritare questo, cosa dovrei fare per ripagare tutto questo bene che mi è venuto addosso'. Parla Giampiero Parete, il cuoco che lanciò l'...

Rigopiano : un anno fa la Tragedia : Valentinetti benedirà 29 piante di leccio che saranno messe a dimora vicino alla Cittadella dello Sport. Poi lettura di poesie e musica con il tenore Piero Mazzocchetti, accompagnato dall'Orchestra ...

Rigopiano - un anno fa la Tragedia con 29 vittime : Roma, 18 gennaio 2018 - Sole e cielo azzurro al posto di metri di neve e della tormenta. E' questo lo scenario che oggi, a un anno dalla valanga che distrusse l' hotel Rigopiano e provocato la morte ...

Rigopiano - un anno fa la Tragedia : la commemorazione delle 29 vittime Diretta Live : Varie cerimonie per ricordare il 18 gennaio 2017: sul luogo del disastro e a Penne, una fiaccolata a Farindola

Un anno fa la Tragedia di Rigopiano : ricordo e commemorazioni - “profonda ferita per il Paese intero” : Un anno una valanga ha distrutto l’hotel Rigopiano a Farindola (Pescara), provocando la morte di 29 persone: oggi è il giorno della commemorazione, con eventi promossi dal Comitato Vittime che riunisce superstiti e familiari delle persone che hanno perso la vita nella tragedia. Nella mattinata è in programma un momento di raccoglimento e preghiera, in forma privata, e un corteo con fiaccolata fino alla chiesa parrocchiale dove ...

“MAI PIU' UN'ALTRA RIGOPIANO” Cerimonia del Comitato Vittime ad un anno dalla Tragedia : Pescara - Giovedì 18 gennaio, primo anniversario della catastrofe, il Comitato Vittime organizza una toccante giornata di ricordo delle 29 persone scomparse Per un giorno le polemiche per i ritardati soccorsi e la colpevole leggerezza con cui (non) è stata affrontata l'emergenza passeranno in secondo piano; la rabbia per le gravi responsabilità delle istituzioni, con i ben 23 “eccellenti” avvisi di garanzia, e per le ...

Rigopiano - un anno dopo la Tragedia. I ritardi delle istituzioni e la “follia” dei soccorritori : “Fu più difficile di Amatrice” : C’erano le strade da liberare, la neve da spalare ovunque meno che lì, sopra Farindola. Quel resort da dove le coppie amavano postare le foto del paesaggio incantato lo avevano dimenticato tutti. Qualcuno, senza sapere quanto era accaduto una manciata di minuti prima, se la rideva pure: “E insomma, mica deve arrivare a Rigopiano? Perché se dobbiamo liberare la spa, al limite ci andiamo a fare pure il bagno”, scherzavano al ...