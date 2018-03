Toys ' R' Us chiude i suoi negozi in Usa | 33mila dipendenti saranno licenziati

Toys R Us potrebbe chiudere tutti i negozi negli Stati Uniti : Teleborsa, - Toys R Us potrebbe chiudere tutti gli stores negli Stati Uniti . Secondo indiscrezioni di stampa la catena di negozi di giocattoli, che a settembre aveva attivato la procedura di ...

Toys R Us si prepara a chiudere tutti i negozi negli Usa : New York, 9 mar. , askanews, La catena di giocattoli Toys 'R' Us potrebbe chiudere tutti i suoi negozi negli Stati Uniti, a 70 anni dall'apertura del primo punto vendita. I tentativi di trovare un ...

