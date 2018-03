Toys ' R' Us chiude 33mila dipendenti a rischio | colosso dei giocattoli indebolito da

Il colosso dei giocattoli Toys ‘R’ Us chiude i negozi negli Stati Uniti : 33mila posti a rischio : Internet ha avuto la meglio sul produttore di giocattoli americano Toys'R'Us, che ha annunciato ieri la liquidazione di tutti i suoi negozi negli Stati Uniti, segnando la fine di un'era per il famoso distributore di giocattoli che impiega 65.000 persone in tutto il mondo.Toys'R'Us, che ha dichiarato bancarotta a settembre 2017, sta ora aspettando il via libera della giustizia statunitense per poter "procedere alla liquidazione dell'inventario" ...

Toys R Us chiude tutti i negozi negli Usa : 33mila licenziamenti : La crisi economica degli ultimi anni ha colpito soprattutto le aziende medio-piccole, ma ci sono anche diversi 'giganti' mondiali che non stanno attraversando un periodo florido. Uno di questi è il colosso...

Fine dei giochi : chiude Toys‘R’Us - 33mila lavoratori a rischio : (Foto: Shutterstock) Ora è davvero ufficiale. La storica catena di giocattoli americana Toys’R’Us chiuderà tutti i suoi negozi negli Stati Uniti. Il gruppo, che nel 2007 gestiva un giro d’affari di quasi 14 miliardi di dollari, dovrebbe presentare la richiesta di messa in liquidazione già oggi. L’annuncio è stato fatto dall’amministratore delegato, David Brandon, che ha parlato di “un giorno profondamente triste per noi come ...

Usa - chiude la catena di negozi Toys R Us : 33mila dipendenti a rischio : Ha 881 negozi solo negli Usa e circa 65mila dipendenti in tutto il mondo . Toys `R´ ha fatto sapere che sta valutando una serie di strategie per mantenere in vita l'azienda, compresa la vendita ...

Toys'R'Us chiude i negozi negli Stati Uniti. A rischio 33mila posti di lavoro : Toys'R'Us, la famosa insegna dei giocattoli, chiude i negozi negli Stati Uniti e si prepara a una fase di riorganizzazione profonda nel resto del mondo , dopo il tentativo fallito di recuperare le perdite o trovare un acquirente. Una decisione che comporterà migliaia di licenziamenti. Si parla di 33mila posti a rischio solo Oltreoceano, metà ...

Toys R Us chiude tutti i negozi negli Stati Uniti : Roma, 15 mar. , askanews, Il colosso dei giocattoli a stelle e strisce Toys R Us chiuderà tutti i negozi negli Stati Uniti. Si tratta di 735 negozi. Toys R Us aveva fatto ricorso alla procedura di ...

Toys R Us chiude tutti i negozi negli Stati Uniti : Roma, 15 mar. , askanews, - Il colosso dei giocattoli a stelle e strisce Toys R Us chiuderà tutti i negozi negli Stati Uniti. Si tratta di 735 negozi. Toys R Us aveva fatto ricorso alla procedura di ...

Lavoro - Toys ‘R’ Us chiude i negozi in Usa : 33mila dipendenti verso licenziamento : Il gruppo dei giocattoli Toys ‘R’ Us chiuderà o venderà i suoi 800 punti di vendita negli Stati Uniti, in cui lavorano circa 33mila persone. L’annuncio arriva sei mesi dopo che la catena di negozi ha avviato, lo scorso settembre, la procedura di bancarotta per tentare di proteggersi dai creditori e reinvestire nei negozi. La mossa, però, non ha funzionato e già lo scorso gennaio la compagnia ha annunciato la chiusura di 182 negozi in ...

Usa : Toys ‘R’ Usa chiude - a casa 33mila lavoratori : Il colosso dei giocattoli ha reso noto che chiuderà tutti i punti vendita negli Stati Uniti e in alcuni altri paesi.Continua a leggere

Usa : Toys ‘R’ Usa chiude - a casa 33mila lavoratori : Usa: Toys ‘R’ Usa chiude, a casa 33mila lavoratori Il colosso dei giocattoli ha reso noto che chiuderà tutti i punti vendita negli Stati Uniti e in alcuni altri paesi.Continua a leggere Il colosso dei giocattoli ha reso noto che chiuderà tutti i punti vendita negli Stati Uniti e in alcuni altri paesi.Continua a leggere L'articolo Usa: Toys ‘R’ Usa chiude, a casa 33mila lavoratori proviene da NewsGo.

Toys R Us chiude i negozi negli Usa : licenziati 33mila dipendenti : Si abbasseranno le serrande dei negozi di giocattoli con il celebre marchio Toys 'R' Us negli Stati Uniti. La catena alza bandiera bianca davanti alla crisi. Prevista la chiusura o la vendita degli ...

Toys 'R' Us chiude i negozi negli Usa : a rischio 33.000 posti di lavoro : Il colosso dei giochi americano Toys 'R' Us ha comunicato ai suoi dipendenti che probabilmente venderà o chiuderà tutti i suoi negozi di vendita. Lo riporta il Wall Street Journal, sottolineando che ...

Toys 'R' Us chiude i battenti : 33mila posti a rischio : ... a quel 2005 quando il debito sfiorava i 5 miliardi di dollari, una zavorra troppo pesante per riuscire a fare gli investimenti necessari per restare a galla mentre il mondo dell'ecommerce invadeva ...

Chiude Toys ‘R’ Us : 33mila posti a rischio : Washington, 15 mar. (AdnKronos) – La famosa catena di negozi di giocattoli Toys ‘R’ Us Chiuderà o venderà tutti i suoi 800 punti di vendita negli Stati Uniti, mettendo a rischio circa 33mila posti di lavoro. Lo scrive il ‘Washington Post’. BANCAROTTA – L’annuncio arriva sei mesi dopo che la catena di negozi che ha venduto giocattoli per mezzo secolo ai bambini americani ha avviato lo scorso settembre la ...