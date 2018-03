Torna nella bufera Halliburton

Torna nella bufera Piquadro : Si muove in profondo rosso il produttore italiano di pelletteria , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,20% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più ...

Boranga Torna a giocare a 75 anni : tesserato nella Marottese - terza categoria : Non cerco sfide particolari, ma io amo l'agonismo in tutte le sue sfaccettature e mi sento in grado di poter giocare con entusiasmo, praticare sport tutti i giorni, atletica e nuoto, evitare di ...

“Ma che fate? Tornate a casa”. Da soli - costretti a camminare nella neve - le foto di questi due ragazzi fanno il giro del mondo. Ma dietro quell’apparente dramma c’è una realtà non scontata - destinata a far discutere (e parecchio) : Ci sono genitori, in tempi come questi, che difendono i propri figli a spada tratta in qualsiasi situazione e circostanza, arrivando a schierarsi di volta in volta contro altre famiglie, amici, compagni, professori e presidi pur di non ammettere le responsabilità dei loro pargoletti, anche quando evidenti. E ci sono, invece, mamme e papà che di fronte a certi atteggiamenti non transigono davvero, arrivando a mettere in atto punizioni ...

Roma. All’India Tornano le Tante facce nella memoria : Ritornano sul palco del Teatro India di Roma, dal 14 al 18 marzo, le protagoniste di Tante facce nella memoria,

Antonio Salines Torna nella sua Spezia con 'Gente di facili costumi' : Si coglie l'occasione per ricordare che gli abbonati alla Stagione del Teatro Civico possono inoltre usufruire di un ingresso gratuito agli spettacoli della Stagione del Teatro Belli previa ...

Ho scelto Potere al popolo - per far Tornare il bel tempo nella politica italiana : Secondo molti sondaggi in circolazione Potere al popolo andrà ben oltre la soglia del tre per cento e potrà quindi schierare nel prossimo Parlamento una combattiva e decisiva pattuglia di rappresentanti del popolo italiano. Questo nonostante un costante boicottaggio da parte dei mezzi di comunicazione di massa, con poche eccezioni. Il punto tuttavia non è questo. Se anche fosse stato certo il contrario e cioè che Potere al popolo fosse destinato ...

Berlusconi riTorna nella sua Milano - Di Maio a Pomigliano : dove e a che ora votano i leader : Silvio Berlusconi tornerà a votare nella sua Milano (dopo aver cambiato la residenza che aveva trasferito a Roma) e lo farà alle 11.30 nel seggio di via Scrosati. Come quasi tutti i leader di partito, il Cav ha scelto un orario mattutino.Il premier Paolo Gentiloni voterà al liceo classico Pilo Albertelli nei pressi di Santa Maria Maggiore, in pieno centro a Roma, collegio in cui è candidato. Il segretario del Pd, ...

Che cosa non Torna nella smentita di Fioramonti sul suo antisionismo : ... un processo che i funzionari israeliani sono spesso desiderosi di presentare come soluzione ai problemi idrici in tutto il mondo ". Insomma, per dire che una notizia non è vera, non basta ...

“Disgustoso e terrificante : non potevo crederci”. Spesa choc al supermercato. Tornano a casa e mettono in ordine - poi vanno a letto. Ma nella notte sentono un rumore e quello che vedono li lascia tramortiti : “Mi guardava negli occhi”. La denuncia fa il giro del web : Quando sono andati a fare la Spesa non pensavano che si sarebbero trovati di fronte a una scena così terrificante e in effetti quel giorno difficilmente potranno dimenticarlo. Salma Riaz è una donna britannica di 32 anni madre di due bambini, con il marito Kamran erano andati al supermercato in un giorno come tanti. Avevano deciso comprare delle prugne in una di quelle vaschette di plastica preconfezionate. Poi sono tornati a casa e tutto ...

Un lampo di Maistrello nella bufera del 'Benelli' : il Ravenna Torna al successo : Ravenna-Pordenone 1-0 Ravenna FC , 3-5-2, : Venturi; Venturini, Lelj, Capitanio; Barzaghi , 17 st Magrini, , Cenci, Piccoli , 41 st Sabba, , Selleri, Rossi; Maistrello , 35 st Costantini, , Marzeglia ,...

“Chi Torna in Honduras e soprattutto perché”. Isola dei Famosi : clamoroso! Mai successo nella storia del reality : la produzione ha deciso di far Tornare in gioco ‘certi’ naufraghi. Ma c’è un motivo… : Isola dei Famosi, lo scoop. Sta per accadere un colpo di scena che ha davvero del clamoroso, come riporta in esclusiva il settimanale Oggi, anche perché non è mai successo finora nel reality di Canale 5. Mai, prima di questo momento, la produzione avrebbe preso questa decisione che, è sicuro, ribalterà gli equilibri del gioco e, è probabile, farà storcere il naso a qualche concorrente che, ancora all’oscuro di tutto, è in Honduras ...

Liza Torna a casa da scuola - sbranata da branco di cani : “Parti del corpo trovate nella neve” : Liza torna a casa da scuola, sbranata da branco di cani: “Parti del corpo trovate nella neve” Liza Kanareikina è rimasta vittima dei numerosi randagi nella città ucraina di Khartsyzsk, nei pressi di Donetsk, in Ucraina. La 12enne stava rincasando dopo le lezioni, quando è stata “fatta a pezzi e divorata”. Sono stati proprio i […] L'articolo Liza torna a casa da scuola, sbranata da branco di cani: “Parti del corpo trovate nella ...

Italia - si Torna in doppia cifra alle Olimpiadi! Dopo 12 anni il medagliere sorride - PyeongChang 2018 nella storia : L’Italia torna finalmente in doppia cifra alle Olimpiadi Invernali: era da Torino 2006 che il nostro medagliere non sorrideva in questa maniera. Gli azzurri stanno volando a PyeongChang 2018 e si sono spinti a 10 podi (3 ori, 2 argenti, 5 bronzi), uno solo in meno rispetto all’edizione casalinga anche se in quel caso conquistammo 5 ori contro i tre attuali. Una risalita prodigiosa per la nostra Nazione che tra Vancouver e Sochi aveva ...

Simona Ventura a Sanremo Young/ Silurata da Mediaset - Torna in Rai da Antonella Clerici : il rilancio all'Isola : Simona Ventura giudice d'eccezione della seconda puntata di Sanremo Young dopo il no di Mediaset ad un programma sportivo con la sua conduzione, si consolerà in Rai da Antonella Clerici?(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 22:04:00 GMT)