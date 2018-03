Torna il festival internazionale del giornalismo | ecco il programma

A Ronciglione Torna Cubo Festival : Le case editrici presenti alla fiera proporranno i testi dei loro autori che spaziano dalla letteratura, alla saggistica e alla scienza. Anche quest'anno il Festival darà un importante spazio alle ...

Bari Bif st : Torna dal 21 al 28 aprile l'International Film Festival : Ormai consolidata la sezione Cinema & Scienza , patrocinata dal CNR e organizzata con l'Università Aldo Moro, il Politecnico di Bari e il Goethe Institut, vede quest'anno al centro sette documentari ...

FRANCA LEOSINI/ Dal Festival di Sanremo a TvTalk : Torna in tv Storie Maledette (10 marzo 2018) : FRANCA LEOSINI, Tv Talk: la conduttrice di Storie Maledette sarà tra gli ospiti della puntata odierna del programma di Rai 3 condotto da Massimo Bernardini.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 11:52:00 GMT)

Torna 'Aspettando Orbetello Piano Festival' : ecco il programma dei concerti : ... con la direzione organizzativa di Beatrice Piersanti, ovvero " Orbetello Piano Competition ", che vedrà, tra il 10 e il 13 maggio sfidarsi pianisti professionisti provenienti da tutto il mondo e l'...

Sting dopo il Festival di Sanremo riTorna in Italia con nuovi appuntamenti live : dopo l’esibizione in qualità di superospite al Festival di Sanremo, il più eclettico dei cantautori, Sting arriva in Italia con 5 appuntamenti. Compositore, autore, attore, filantropo e attivista, Sting è nato a Newcastle (Inghilterra) prima di trasferirsi nel ’77 a Londra e formare i Police assieme a Stewart Copeland e Andy Summers (la band, una delle più iconiche di sempre nella storia della musica, ha pubblicato 5 album in studio e vinto 6 ...

Sanremo - Fiorello : "Mia moglie mi ha spinto a Tornare al Festival" : 'La mia partecipazione a Sanremo? È merito di mia moglie Susanna, è stata lei l'angelo che mi ha spinto ad alzarmi dal divano e andare', con questa dichiarazione d'amore Rosario Fiorello ha voluto ...

Claudio Baglioni : “Tornare al Festival? Vedremo - è difficile ma per ora non posso dire di no” : Claudio Baglioni: “Tornare al Festival? Vedremo, è difficile ma per ora non posso dire di no” Il direttore artistico apre a un possibile bis. “E’ difficile, avevo già detto no per quest’anno. Anche se poi mi sono rimangiato tutto…” Continua a leggere L'articolo Claudio Baglioni: “Tornare al Festival? Vedremo, è difficile ma per ora non posso dire di no” sembra essere il primo su NewsGo.

“Bastardo!”. Ermal Meta - dopo Sanremo - Torna a parlare del suo passato. Il cantante - vincitore del Festival con Fabrizio Moro - lo dice apertamente e senza freni : il riferimento a Non mi avete fatto niente : Lo scorso anno ha conquistato il pubblico di Sanremo con il brano Vietato morire, una dedica alla madre, alla sua famiglia e al suo passato. Ermal Meta si è piazzato al terzo posto, dopo Gabbani e Fiorella Mannoia, ma per tutti è stato il vincitore morale della sessattasettesima edizione della kermesse canora per eccellenza. Così nel 2018 è tornato all’attacco, assieme a Fabrizio Moro e insieme si sono aggiudicati il primo posto, ...

SANREMO 2018 - FESTIVAL DI SANREMO/ News live - serata duetti : “Torna Fiorello? Se si accorda con Orfeo..” : SANREMO 2018: FESTIVAL con ascolti boom, quasi 11 milioni di media e 51,6% di share: i duetti e i cantanti della quarta serata. Fiorello torna per la finale? Baglioni "glissa", ma..(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 17:10:00 GMT)

“Virginia - ma che dici?”. La Raffaele Torna a sorpresa a Sanremo e fa impazzire il pubblico. Applausi scroscianti fino a quella frecciatina (non proprio ina) che il pubblico ha subito notato. La comica più amata del Festival contro uno dei nomi forti di questa edizione : Sembrava non dovesse esserci, dopo essere stata in passato la più apprezzata in assoluto dal pubblico da casa. E invece alla fine anche lei ha fatto capolino al teatro dell’Ariston, scatenando Applausi a non finire tanto in sala quando, virtualmente, sui social network. Di chi parliamo? Di quel vero e proprio ciclone della comicità che risponde al nome di Virginia Raffaele, sbarcata a sorpresa a Sanremo 2018 dopo che in giornata ...

Festival di Sanremo - Ermal Meta e Fabrizio Moro Tornano in gara : Sanremo. tornano in gara Ermal Meta e Fabrizio Moro. La loro canzone viene ammessa al Festival di Sanremo. Lo ha deciso la commissione Rai chiamata a valutare il presunto caso di plagio.

Mario Biondi/ Video - "Rivederti" : Torna la canzone dopo le critiche degli esperti del Festival (Sanremo 2018) : Mario Biondi, Rivederti: Video. torna dopo le critiche degli esperti, che nel dopo Festival lo hanno un po' colpito. La giuria demoscopica l'ha messo nella fascia intermedia. (Sanremo 2018)(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 09:47:00 GMT)

Roberto Vecchioni / Dopo “Chiamami ancora amore” il prof della musica Torna al Festival (Sanremo 2018) : Roberto Vecchioni ospite durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2018 che andrà in onda oggi, mercoledì 7 febbraio: il duetto con Claudio Baglioni per il prof.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 15:59:00 GMT)