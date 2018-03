Torino | sul Grattacielo Sanpaolo ' atterra' Nespoli | astronauta da record

DIRETTA/ Torino Perugia (risultato finale 3-1) : i granata volano agli ottavi! (Viareggio Cup 2018) : DIRETTA Torino Perugia: risultato finale 3-1. Con la seconda vittoria i granata sono già qualificati agli ottavi della Viareggio Cup 2018, il Grifone si giocherà tutto nell'ultima sfida(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 15:10:00 GMT)

Diretta/ Torino Perugia (risultato live 2-1) streaming video e tv : girandola di emozioni! (Viareggio Cup 2018) : Diretta Torino Perugia: info streaming video e tv. I granata di Coppitelli tornano in campo nel secondo turno del girone 5 dopo aver battuto la naizonale Under 19 della cina.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 14:09:00 GMT)

DIRETTA/ Torino Perugia (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo - si comincia! (Viareggio Cup 2018) : DIRETTA Torino Perugia: info streaming video e tv. I granata di Coppitelli tornano in campo nel secondo turno del girone 5 dopo aver battuto la naizonale Under 19 della cina.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 13:08:00 GMT)

Torino Perugia/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni e risultato live (Viareggio Cup 2018) : diretta Torino Perugia: info Streaming video e tv. I granata di Coppitelli tornano in campo nel secondo turno del girone 5 dopo aver battuto la naizonale Under 19 della cina.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 03:32:00 GMT)

Sulle Olimpiadi a Torino M5S manda sotto la Appendino : L'idea piace a tutti, ma non piace all'ala torinese del Movimento 5 Stelle. Così i grillini hanno deciso di fare mancare il numero legale al sindaco Chiara Appendino, che per la prima volta da quando ...

Zaia ora "sfida" Torino : "Olimpiadi sulle Dolomiti" : 'Siamo in grado - ha proseguito - di proporre un'Olimpiade 2026 che porta in eredità i Campionati del mondo 2021, 1.300 chilometri di piste e un complesso di Dolomiti Superski supercollaudato, oltre ...

“Il paradiso delle signore” deve traslocare : i lavoratori di Torino respingono l’accordo sulle 9 ore al giorno. Rai e Comune : “Sconcertati” : La Rai e l’amministrazione comunale di Torino si dicono sconcertate in merito alla decisione dell’assemblea dei lavoratori torinesi che ha visto, tramite una sorta di referendum interno, vincere il “no” alla proposta di lavoro. L’accordo prevedeva 9 ore di lavoro al giorno, per cinque giorni con la possibilità di un sesto giorno, con 25 euro giornalieri in più oltre allo stipendio mensile regolarmente versato, più ...

Diretta/ Torino Venezia (risultato live 55-70 30') streaming video e tv : ultimo quarto (basket Serie A1) : Diretta Torino Venezia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaRuffini. Due squadre che puntano in grande e recentemente hanno vinto trofei importanti(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 18:50:00 GMT)

DIRETTA/ Torino Venezia (risultato live 27-44 20') streaming video e tv : intervallo (basket Serie A1) : DIRETTA Torino Venezia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaRuffini. Due squadre che puntano in grande e recentemente hanno vinto trofei importanti(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 18:10:00 GMT)

Diretta/ Torino Venezia (risultato live 19-26 10') streaming video e tv : 2^ quarto (basket Serie A1) : Diretta Torino Venezia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaRuffini. Due squadre che puntano in grande e recentemente hanno vinto trofei importanti(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 17:49:00 GMT)

Diretta/ Torino Venezia : streaming video e tv - i trofei piemontesi. Orario e risultato live (basket Serie A1) : Diretta Torino Venezia, info streaming video e tv: Orario e risultato live della partita del PalaRuffini. Due squadre che puntano in grande e recentemente hanno vinto trofei importanti(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 14:58:00 GMT)

Grillo cambia idea sulle Olimpiadi : 'Torino 2026 una grande occasione per la città' : Ovvio come la nuova candidatura del capoluogo piemontese, abbia scatenato polemiche nel mondo politico. Sono stati in molti a far notare come, tale posizione, sia totalmente opposta a quella assunta ...

Torino Venezia/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (basket Serie A1) : diretta Torino Venezia, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaRuffini. Due squadre che puntano in grande e recentemente hanno vinto trofei importanti(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 07:30:00 GMT)

DIRETTA/ Roma-Torino - risultato finale 3-0 - : partita a due facce per Di Francesco e Mazzarri : DIRETTA Roma Torino streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'anticipo che apre la 28giornata di Serie A.