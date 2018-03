Torino la città ideale per far crescere i robot

Grillo cambia idea sulle Olimpiadi : 'Torino 2026 una grande occasione per la città' : Ovvio come la nuova candidatura del capoluogo piemontese, abbia scatenato polemiche nel mondo politico. Sono stati in molti a far notare come, tale posizione, sia totalmente opposta a quella assunta ...

Olimpiadi Invernali 2026 a Torino - la città vuole il bis. E persino Grillo cambia idea : “grande occasione per la città e per il Movimento” : Sostenibili, a basso impatto ambientale e costo di realizzazione, ad alto tasso di riutilizzo e rilancio delle infrastrutture esistenti a cui si aggiunge una grande riconversione delle opere nel post olimpico. Sono i punti qualificanti dello studio di pre fattibilità illustrato dalla Camera di commercio per la candidatura di Torino a ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026, a vent’anni di distanza da Torino 2006. “Secondo i nostri ...

Torino - centro che ospita 33 migranti rischia di chiudere. I cittadini si ribellano : “Li vogliamo” : A Cavoretto, quartiere nella periferia di Torino, i residenti hanno scritto una lettera al prefetto e al sindaco Chiara Appendino protestando per la chiusura di un centro che accoglie 33 richiedenti asilo. Tutti perfettamente integrati.Continua a leggere

Torino : l’Arma dei Carabinieri al fianco di Città della Speranza con un doppio evento per la ricerca : Una tavola rotonda per raccontare le sfide che attendono la ricerca scientifica in campo medico, seguita da un concerto a scopo benefico della Fanfara. Con questo doppio appuntamento, in programma a Torino venerdì 16 marzo, l’Arma dei Carabinieri, con la Legione Allievi Carabinieri, rinnova il proprio sostegno a favore di Fondazione Città della Speranza, onlus veneta che da oltre vent’anni finanzia la diagnostica e la ricerca scientifica ...

Missione ‘Passaggio a Nord Est’ per replicare la storica impresa del 2012 : a bordo anche la bandiera della Città di Torino : Ci sara’ anche un po’ di Torino nel ‘Passaggio a Nord Est’ della Best Explorer, l’imbarcazione italiana che si prepara a replicare l’impresa storica del 2012 quando aveva percorso la rotta marittima fra Atlantico e Pacifico passando a Nord dell’America. Non solo a guidare la spedizione sara’ ancora una volta lo skipper torinese Nanni Acquarone, ma a bordo del cutter che costeggera’ il ...

Elezioni - i congedi elettorali dei dipendenti del trasporto pubblico bloccano le città : disagi a Venezia - Napoli - Roma e Torino : Da Venezia a Napoli, passando per Roma e Torino: città bloccate a causa troppi i congedi elettorali per scrutatori e rappresentanti di lista tra i dipendenti delle aziende di trasporto. E se nella Capitale il Codacons ha già annunciato che presenterà un esposto alla Corte dei Conti del Lazio affinché apra una indagine sul caso, nel capoluogo campano l’assessore comunale ai Trasporti Mario Calabrese si è sfogato su Facebook, dando la colpa ai ...

Torino : il Parco Gran Paradiso scende in città : Un’occasione unica per conoscere l’area protetta più antica d’Italia e per incontrare chi la vive ogni giorno: il 22 marzo il Parco Nazionale Gran Paradiso si sposta per un giorno al Circolo dei lettori di Torino per far conoscere le sue bellezze e il suo ricchissimo patrimonio naturale, culturale ed enogastronomico. Una serata che vuole essere una sorta di viaggio nell’area protetta da conoscere attraverso i suoi protagonisti e le sue ...

Olimpiadi Invernali 2026 : Giovanni Malagò glissa sulla possibile candidatura della città di Torino : Dopo le voci su Milano, ora è la volta di Torino: l’ANSA parla di una possibile candidatura del capoluogo piemontese, a vent’anni dai Giochi del 2006, per le Olimpiadi Invernali del 2026. L’agenzia di stampa però sottolinea come oggi, in occasione della presentazione dell’Anno sportivo regionale, il sindaco Chiara Appendino ed il presidente del CONI Giovanni Malagò non abbiano affrontato ...

Final Eight - la Fiat Torino accolta in città da un bagno di folla : ROMA - Continuano i festeggiamenti per la vittoria della prima, storica Coppa Italia in casa della Fiat Torino che quest'oggi ha fatto ritorno in treno nel capoluogo piemontese. Ad accogliere la ...

Final Eight - la Fiat Torino accolta in città da un bagno di folla : ROMA - Continuano i festeggiamenti per la vittoria della prima, storica Coppa Italia in casa della Fiat Torino che quest'oggi ha fatto ritorno in treno nel capoluogo piemontese. Ad accogliere la ...

Torino - boom di cani 'pericolosi' nella città dei chihuahua : A Torino aumentano i cani 'pericolosi'. La definizione non è proprio esatta, perché nessuna razza può essere criminalizzata: tutto dipende dal padrone. Tolta la premessa, ci sono cani che hanno ...

Maltempo : forti nevicate sulla A6 Torino-Savona - fiocchi anche in citta' : Perturbazione atlantica verso l'Italia. Fenomeni in intensificazione al nord-ovest. neve a Torino! Maltempo/ Una vasta perturbazione atlantica è in movimento verso la nostra penisola e, come...

Smog oltre i limiti : Torino - Milano e Napoli tra le città più inquinate d'Europa : Torino, Milano e Napoli svettano fra le città europee più inquinate: le polveri sottili Pm10 superano, infatti, il valore limite di 20 microgrammi per metro cubo come media annua indicata dall'Organizzazione mondiale della sanità per la salvaguardia della salute umana. E' quanto emerge da un'elaborazione dal titolo "Che aria tira in città: il confronto con l'Europa" fatta da Legambiente sulla base dell'ultimo report ...

Smog : Torino - Milano e Napoli le peggiori nell’Ue. Legambiente : “Tutte le città italiane oltre il tetto fissato dall’Oms” : Torino, Milano e Napoli sono in testa alla classifica delle città europee più critiche per lo Smog. I valori peggiori per concentrazione media annuale di polveri sottili (Pm10) si registrano a Torino (39 microgrammi per metro cubo), Milano (37) e Napoli (35). Seguono Siviglia, Marsiglia e Nizza dove la concentrazione media annuale di Pm10 è di 29. Roma si piazza con Parigi al settimo posto con 28 microgrammi per metro cubo. La situazione delle ...