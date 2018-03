Torino- Fiorentina è sempre una partita speciale : Domenica alle ore 15.00 allo stadio Grande Torino, andrà di scena Torino-Fiorentina, una partita, ma allo stesso tempo un gran momento di festa, visto il rispetto tra le due tifoserie. Quello tra le due squadre è il gemellaggio più longevo del calcio italiano, risalente addirittura agli anni '60. Quello di domenica, purtroppo, più che una festa sarà un momento di grande unione tra le due, dove i tifosi granata si mescoleranno per star vicini e ...

Fiorentina-Chievo e Verona-Torino : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Fiorentina-Chievo e Verona-Torino, 26ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, tabellino e sintesi.

Serie A Fiorentina-Juventus - arbitra Guida. Torino-Udinese : Abisso : ROMA - Resi noti i nomi degli arbitri in vista del prossimo turno di campionato, valevole come quinta giornata di ritorno del torneo di Serie A. Si gioca domenica 11 alle ore 15, con quattro anticipi. ...

Serie A - 23^ giornata : il Sassuolo non si presenta a Torino - il Milan frena - guizzi di Fiorentina - Atalanta e Cagliari : 1/23 Spada/LaPresse ...

Calciomercato - botti finali di Genoa - Torino e Bologna : sorprese di Fiorentina e Roma - i nuovi 11 [FOTO] : 1/21 ...

Sampdoria-Fiorentina 3-0 - Udinese-Spal 1-1 - Verona-Crotone 0-3 - Sassuolo-Torino 1-1 - Bologna-Benevento 2-0 La Diretta : Le partite delle 15.00 Sampdoria-Fiorentina: Segui la Diretta Udinese-Spal: Segui la Diretta Verona-Crotone: Segui la Diretta Sassuolo-Torino: Segui la Diretta Bologna-Benevento: Segui la Diretta

Fiorentina - Torino ed Inter : si apre la corsa a Grenier : Clement Grenier non ha avuto un buon impatto sul Lione, questo per usare un eufemismo. La realtà è molto più cruda di come l’abbiamo posta nella precedente frase: solo 4 minuti giocati in un Intero girone di Ligue 1. Il centrocampista ex Roma non ha potuto fare a meno di chiedere la cessione al club francese, che ha accettato di buon grado dato l’inutilizzo di Grenier. Ebbene, secondo quanto rivelano i media francesi, si potrebbe ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : mosse in attacco di Torino ed Udinese - sorpresa del Genoa e conferme in casa Fiorentina : Il Calciomercato sempre più nel vivo, ecco tutte le trattative del giorno. Il Torino alla ricerca del vice-Belotti, Mazzarri ha fatto una richiesta ben precisa che ha un nome e un cognome: Giampaolo Pazzini. L’attaccante del Verona è un pupillo del tecnico toscano che lo ha avuto ai tempi della Sampdoria. Petrachi sta provando ad accontentare il proprio tecnico ma molto dipenderà da cosa deciderà per il suo futuro Pazzini. Il Genoa, come del ...

Calciomercato Serie A - le trattative del giorno : Torino e Inter scatenate - mosse di Fiorentina e Genoa : Calciomercato Serie A, le trattative del giorno – Lo sa anche mia nonna che ho bisogno di un centrale”. Queste le parole di Spalletti dopo la sfida con la Fiorentina prima della sosta. Il tecnico dell’Inter è stato accontentato. La dirigenza nerazzurra ha infatti chiuso per Lisandro Lopez che arriverà con la formula del prestito a 500 mila euro con riscatto fissato a 9 milioni di euro. Domenica il difensore argentino sarà ad ...

Calciomercato - asta per Bessa : Lazio - Fiorentina - Sampdoria e Torino pronte a sfidarsi : Il Calciomercato è entrato nel vivo. Il tempo per concludere le trattative, d’altronde, è ristretto rispetto ai circa 3 mesi della sessione estiva. Nei giorni scorsi è uscita la notizia di un Daniel Bessa che avrebbe chiesto la cessione al Verona. Pronta la smentita del ds degli scaligeri Fusco, ma in realtà il giocatore vorrebbe cambiare aria già in questo gennaio. Per l’ex Inter si è scatenata una vera e propria asta, con molte ...

Esclusiva CalcioWeb – Torino - Fiorentina e Spal su Locatelli : le intenzioni del Milan : L’arrivo di Lucas Biglia in estate e il recupero di Riccardo Montolivo hanno tolto il posto di titolare a Manuel Locatelli, vera rivelazione dell Milan della passata stagione. Il centrocampista comunque è riuscito a ritagliarsi un po’ di spazio, soprattutto come interno di centrocampo. Nonostante questo da qualche settimana si è cominciato a parlare di un possibile trasferimento in prestito del calciatore per tornare a giocare con ...