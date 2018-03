Tiro a volo | Italia è subito d' oro

Tiro a volo - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : quattro finali centrate - ma i due podi sono al maschile : Due podi, equamente distribuiti tra fossa olimpica e skeet: questo il bilancio dell’Italia al termine della prima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo, svoltasi a Guadalajara, in Messico. Non è però risuonato l’inno di Mameli: Emanuele Buccolieri ha centrato il secondo posto nel trap, mentre Tammaro Cassandro ha chiuso al terzo posto nello skeet, coronando una splendida rimonta dopo un avvio incerto. La giovane età dello stesso ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : Tammaro Cassandro è terzo nello skeet maschile! : Arriva, quasi a sorpresa, un podio per l’Italia nell’ultima gara della prima tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo, conclusa a Guadalajara, in Messico, nel cuore della notte italiana: Tammaro Cassandro ha chiuso al terzo posto nella finale dello skeet maschile, coronando una bella rimonta nelle qualificazioni dopo la pessima partenza di ieri. L’azzurro ha chiuso al terzo posto dopo un lungo ed estenuante testa a testa con lo ...

Tiro a volo : male le azzurre in Messico : Quello della Rhode, vincitrice anche delle due ultime edizioni della Coppa del mondo, è stato quasi un monologo, visto che durante la gara è stata in vetta della classifica dall'inizio alla fine. A ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : Kimberly Rhode trionfa nello skeet col record del mondo : Nella notte italiana assegnato il penultimo titolo della prima tappa della Coppa del mondo di Tiro a volo: nello skeet femminile si è imposta la statunitense Kimberly Rhode, che in finale con 56/60 ha eguagliato il record del mondo, dopo aver stabilito quello delle qualificazioni con 122/125. record mondiale junior delle qualificazioni per l’australiana Aislin Jones, con 106, punteggio insufficiente per l’accesso alla finale. In ...

I volontari del PetTirosso : Emergenza tra i ghiacci - animali ida salvare : Ai primi fiocchi di neve, la scorsa settimana i volontari del Pettirosso erano già in allerta, perché quando cade la neve vuol dire non solo soccorrere animali ma tenere pulite le strutture del...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : male le azzurre nelle prime tre serie dello skeet femminile : male le azzurre impegnate nelle prime tre serie di piattelli nello skeet femminile nella Coppa del Mondo di Tiro a volo: a Guadalajara, in Messico, Martina Bartolomei è 13a con 67/75, mentre Simona Scocchetti è 18a con 63/75. La terza delle azzurre, Chiara Costa, è 21a con 62/75. Comanda la statunitense Kimberly Rhode, con uno strepitoso 74/75. Bartolomei era partita molto bene, chiudendo con 48/50 dopo le prime due serie, salvo rovinare tutto ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : Italia sesta nel trap misto con Palmitessa e Buccolieri : Nella notte Italiana è andata in scena la finale del trap misto nella prima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo in corso di svolgimento a Guadalajara, in Messico: nella nuova specialità olimpica, che esordirà a Tokyo 2020, Italia 1, formata da Emanuele Buccolieri e Maria Lucia Palmitessa, si è classificata sesta con 19/25. La coppia azzurra aveva superato le eliminatorie con il quarto punteggio (141/150), mentre Italia 2 di Massimo ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : nel trap misto Italia sesta con Maria Lucia Palmitessa ed Emanuele Buccolieri : Nella notte Italiana è andata in scena la finale del trap misto nella prima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo in corso di svolgimento a Guadalajara, in Messico: nella nuova specialità olimpica, che esordirà a Tokyo 2020, Italia 1, formata da Emanuele Buccolieri e Maria Lucia Palmitessa, si è classificata sesta con 19/25. La coppia azzurra aveva superato le eliminatorie con il quarto punteggio (141/150), mentre Italia 2 di Massimo ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : nel trap maschile splendido secondo posto per Emanuele Buccolieri : Nella notte italiana si è svolta la finale del trap maschile della prima tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo 2018 a Guadalajara, in Messico: ottime notizie per l’Italia, che, grazie ad Emanuele Buccolieri, ha centrato il primo podio. L’azzurro è finito secondo alle spalle del lussemburghese Lyndon Sosa, al termine di un estenuante testa a testa durante il quale i due hanno fatto il vuoto alle loro spalle. Il lussemburghese ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : nel trap finale da dimenticare per Maria Lucia Palmitessa. Bene Emanuele Buccolieri tra gli uomini : finale da dimenticare per Maria Lucia Palmitessa nel trap femminile della prima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo a Guadalajara, in Messico: l’azzurra che ottimamente si era comportata in qualifica, è stata la prima delle eliminate in finale dopo la serie da 25 piattelli, dove ha commesso 11 errori, nella gara vinta dalla statunitense Ashley Carroll. In fase eliminatoria, come dicevamo, il livello era stato altissimo: la ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : nelle prime tre serie del trap femminile bene Maria Lucia Palmitessa : Si apre anche la stagione di Coppa del Mondo per il Tiro a volo : a Guadalajara, in Messico, oggi si sono disputate le prime tre serie del trap femminile . Dopo 75 piattelli c'è un quartetto al comando, con 71 centri: la nostra Maria Lucia ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : nelle prime tre serie del trap femminile bene Maria Lucia Palmitessa : Si apre anche la stagione di Coppa del Mondo per il Tiro a volo: a Guadalajara, in Messico, oggi si sono disputate le prime tre serie del trap femminile. Dopo 75 piattelli c’è un quartetto al comando, con 71 centri: la nostra Maria Lucia Palmitessa è in compagnia delle statunitensi Ashley Carroll e Aeriel Alease Skinner e della finlandese Mopsi Veromaa. Nel gruppo delle none classificate, con 68 centri su 75 c’è Federica Caporuscio, ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : 12 azzurri al via della tappa messicana : Si presenta numeroso ed agguerrito il contingente italiano a Gudalajara, in Messico, per la prima prova di Coppa del Mondo di Tiro a volo. Il DT Albano Pera ha convocato per il trap, prima specialità a scendere in pedana, Emanuele Buccolieri (Fiamme Oro) di San Pancrazio (BR), l’argento olimpico di Londra 2012 Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP), Matteo Marongiu (Fiamme Oro) di Sassari, Federica Caporuscio (Carabinieri) di Roma, ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : 12 azzurri al via della tappa messicana : Si presenta numeroso ed agguerrito il contingente italiano a Gudalajara, in Messico, per la prima prova di Coppa del Mondo di Tiro a volo: il DT Albano Pera ha convocato per il trap, prima specialità a scendere in pedana, Emanuele Buccolieri (Fiamme Oro) di San Pancrazio (BR), l’argento olimpico di Londra 2012 Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP), Matteo Marongiu (Fiamme Oro) di Sassari, Federica Caporuscio (Carabinieri) di Roma, ...