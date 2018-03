Tim | Elliott chiede cambio cda | al via la battaglia con Vivendi

Tim - FONDO ELLIOTT “REVOCA 6 CONSIGLIERI TELECOM”/ Sfiducia a Vivendi ma resta l’ad Genish : Telecom, FONDO ELLIOTT chiede revoca di 6 CONSIGLIERI Tim in quota Vivendi : Sfiducia a Bollorè e al presidente de Puyfontaine. Presentati 6 amministratori possibili: resta l'Ad Genish (Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 17:35:00 GMT)

Tim - il fondo Elliott allo scoperto : chiesta la revoca dei manager Vivendi : Il fondo Elliott è uscito allo scoperto in quella che appare come l'inizio della battaglia contro Vivendi all'interno di Tim. Elliott ha infatti chiesto l'integrazione dell'agenda dell'assemblea degli ...

Tim - Elliott vuole rivoluzionare il CdA. Fuori anche de Puyfontaine : Teleborsa, - Escalation di TIM a Piazza Affari. La big delle tlc si è portata al top del paniere principale del listino milanese con un guadagno del 2,83% in scia ad alcune novità connesse all'...

Tim : Elliott chiede revoca 6 consiglieri - in sua lista Gubitosi : Milano, 15 mar. , askanews, Il fondo Elliott esce allo scoperto e chiede l'integrazione dell'agenda dell'assemblea degli azionisti del 24 aprile con la revoca dei manager Vivendi, ma non del Ceo Amos ...

Tim - Elliott deposita la richiesta di revoca di sei consiglieri : Elliott International, Elliott Associates e The Liverpool Partnership hanno chiesto giovedì 15 a Tim l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea del 24 aprile, con la revoca di sei ...

Tim - ecco la lista di Elliott : chiede di cambiare sei consiglieri nel cda : MILANO - Il fondo Elliott , che è salito a bordo della compagine sociale di Telecom ed è accreditato di una quota del 6%, chiede di cambiare sei membri del consiglio di amministrazione della società ex ...

Tim - Vivendi tende la mano a Elliott : Pace armata, per ora, tra Elliott e Vivendi . Il fondo di Paul Singer non ha ancora scoperto le carte su Tim, nè comunicando di essere salito sopra al 5% nè presentando la domanda di integrazione dell'...

Il Fondo Elliott vuole sfrattare Vivendi da Tim : Torna la pace su Tim e Mediaset. Le azioni del gruppo telefonico hanno rallentato la corsa limitandosi a guadagnare l' 1,3% a 83 centesimi. In ogni caso si tratta del nuovo massimo da agosto. I titoli ...

Tim - assemblea il 24 aprile : Elliott ha 10 giorni per chiedere la revoca dei consiglieri Vivendi : Tim ha ufficialmente convocato l' assemblea del 24 aprile chiamata, tra l'altro, ad approvare il bilancio ed eleggere il collegio sindacale. Con la pubblicazione dell'avviso di convocazione scattano i ...

Tim - Elliott vuole la public company : L'entrata del fondo Elliott nel capitale di Telecom Italia ha messo le ali al titolo che in una settimana ha messo a segno un rialzo di quasi il 15%: ieri ha chiuso a 0,83 euro , +1%, . A corroborare ...

Tim - Elliott chiarisce : comunicheremo quota solo quando scatterà l'obbligo : Il fondo Elliott comunicherà l'ammontare della propria partecipazione in Telecom Italia "se e quando richiesto dalla normativa italiana". Lo si apprende da una comunicato stampa del fondo del ...

Tim : prosegue rally in Borsa - mercato attende mosse Elliott : Milano, 9 mar. , askanews, Restano sostenuti i volumi in Borsa su Telecom Italia in un mercato che attende le prossime mosse di Elliott, il fondo attivista entrato nel capitale del gruppo telefonico, ...