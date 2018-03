Tim e Fastweb sperimentano la tecnologia 5G a Bari e Matera

Ci risiamo : AGCOM diffida nuovamente Tim - Vodafone - Wind Tre e Fastweb : AGCOM ha diffidato nuovamente alcuni operatori telefonici come TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb sempre a causa della fatturazione ogni 4 settimane: lenti ad adeguarsi e lenti a rimborsare gli utenti.I più informati sanno benissimo che entro la fine di aprile di quest’anno tutti gli operatori telefonici che hanno emesso fatture ogni 4 settimane, devono gioco forza tornare alla fatturazione mensile, secondo quanto stabilito dalla legge ...

Il 5G prende il via da Matera con la prima antenna accesa da Tim - Fastweb e Huawei - : Nell'ambito del progetto BariMatera5G , le due città diverranno tra le prime al mondo raggiunte dalla tecnologia 5G: dopo l'installazione odierna, infatti, le società collaboreranno per portare la ...

Tlc : Tim - Fastweb e Huawei accendono a Matera prima antenna 5G : Roma, 5 mar. (AdnKronos) - Il Progetto BariMatera5G esce dai laboratori e arriva sul territorio in anticipo rispetto alle tempistiche dichiarate al lancio del progetto, che prevedevano questa tappa a fine marzo. Tim, Fastweb e Huawei, si legge in una nota, hanno acceso oggi a Matera, in via Carlo Le

Le migliori offerte low cost di marzo 2018 : a confronto Tim - Vodafone - Wind - Tre Italia e Fastweb - : Chi effettuava il rinnovo su carta di credito o conto corrente riceveva 1000 minuti, 10 Gb di internet in 4G e 10 Gb di musica in streaming. Ora invece si avranno 1086 minuti per chiamare, 10 Gb per ...

Tim - Vodafone - Wind Tre e Fastweb : per Altroconsumo troppi costi nascosti : I negozi TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb si dimenticano di parlare di alcuni costi, come quelli per la segreteria telefonica o il servizio "ti ho cercato": l'inchiesta di Altroconsumo, svolta in 50 punti vendita, rivela dati veramente preoccupanti riguardo questi "costi nascosti". L'articolo TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb: per Altroconsumo troppi costi nascosti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Ritorno alla fatturazione mensili : diffide Agcom a Tim - Wind Tre - Vodafone - Fastweb e Sky : Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, presieduto da Angelo Marcello Cardani, ha verificato la persistenza sul mercato di offerte di servizi di telefonia fissa o convergenti con cadenza di fatturazione 28 giorni, ed ha conseguentemente deciso di avviare nuovi procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori responsabili della reiterata violazione della delibera n. 121/17/CONS. Su proposta del ...

Bollette a 28 giorni - nuove sanzioni dell'Agcom : diffidate Tim - Wind Tre - Vodafone - Fastweb e Sky : L'Agcom interviene di nuovo per sanzionare le compagnia telefoniche sul caso delle Bollette a 28 giorni. Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, presieduto da Angelo Marcello ...

Bollette 28 giorni e diritto di recesso : l'Agcom diffida Tim - Wind Tre - Vodafone - Fastweb e Sky : Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, presieduto da Angelo Marcello Cardani, ha verificato la persistenza sul mercato di offerte di servizi di telefonia fissa o convergenti con cadenza di...

Bollette a 28 giorni - nuove sanzioni Agcom : diffidate Tim - Wind Tre - Vodafone - Fastweb e Sky : L'Agcom interviene di nuovo per sanzionare le compagnia telefoniche sul caso delle Bollette a 28 giorni. Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, presieduto da Angelo Marcello ...

Bollette a 28 giorni - nuove sanzioni Agcom : diffidate Tim - Wind Tre - Vodafone - Fastweb e Sky : L'Agcom interviene di nuovo per sanzionare le compagnia telefoniche sul caso delle Bollette a 28 giorni. Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, presieduto da Angelo Marcello ...

Bollette telefono più care - l'Antitrust indaga sull'accordo fra Tim - Vodafone - Fastweb e Wind Tre : Non si arresta l'offensiva nei confronti degli operatori telefonici sulla vicenda delle Bollette a 28 giorni e ora coinvolge anche l'Antitrust. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ...

SPILLO/ Bolletta a 28 giorni - la bastonata illusoria a Tim - Vodafone WindTre e Fastweb : L'Antitrust sospetta che Tim, Vodafone, WindTre e Fastweb si siano accordati per aumentare i prezzi delle bollette. Ma il problema della concorrenza è un altro, dice ZACCHEO(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 09:16:00 GMT)TELECOM ITALIA/ La Grande coalizione pronta per la vendita della rete, di ZaccheoALITALIA/ L'alternativa allo "spezzatino" con EasyJet, Air France, Lufthansa e Wizz Air, di S. Luciano

Huawei-Tim-Fastweb : test della rete 5G e superati i 3 Gb/s : Prima connessione di test per la rete 5G da parte del trio Huawei-TIM-Fastweb: oltre 3 Gb/s, 2,6 ms di latenza e un'efficienza spettrale migliorata sembrano promettere grandi cose per il futuro delle connessioni mobili. L'articolo Huawei-TIM-Fastweb: test della rete 5G e superati i 3 Gb/s è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Bollette a 28 giorni : Antitrust avvia indagine su Tim-Vodafone-Fastweb-Wind 3 : La Guardia di Finanza ha eseguito ispezioni sugli operatori telefonici e anche presso la Assotelecomunicazioni di Roma - L'Antitrust ha avviato un'indagine su Tim, Vodafone, Fastweb, Wind Tre e sull'...