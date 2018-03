Thirty Seconds to Mars | potrebbe essere questa la scaletta dei concerti di Roma e Bologna

Come incontrare i Thirty Seconds To Mars a Roma e Bologna 16 e 17 marzo 2018 dopo i concerti in Italia : Come incontrare i Thirty Seconds To Mars a Roma e Bologna? Per tutti i fan Italiani l'opportunità è una sola, legata all'acquisto in loco del nuovo album del gruppo guidato da Jared Leto che sarà in Italia questo mese per due eventi unici. I Thirty Seconds To Mars in Italia terranno due spettacoli in programma rispettivamente per venerdì 16 marzo al Palalottomatica di Roma e per sabato 17 marzo all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno ...

Thirty Seconds To Mars : 'Arriviamo con il nostro tour più ambizioso' : Io sono una persona affascinata e incuriosita dalla gente, e a maggior ragione questa cosa vale nei confronti di chi viene ai nostri spettacoli e ascolta la nostra musica. Sono affascinato dalla ...

MIlano Rocks parte con i Thirty Seconds to Mars : L'area, che ha ospitato gli spettacoli musicali durante l'Expo 2015, è stata recentemente rinnovata per assumere la moderna forma di una splendida arena all'aperto, pronta ad ospitare il pubblico dei ...

Pacchetti Vip e biglietti per i Thirty Seconds To Mars a Milano Rocks in prevendita su TicketOne : prezzi fino a 953 euro : biglietti per i Thirty Seconds To Mars a Milano Rocks in prevendita da oggi su TicketOne e Ticketmaster. Al via oggi la prevendita generale dei biglietti per i Thirty Seconds To Mars a Milano Rocks, attesi per un unico concerto in Lombardia il prossimo 8 settembre. Nel 2018, la band sarà in concerto nel nostro Paese per più di una serata. Il 16 e il 17 marzo, il gruppo è atteso live al Palalottomatica di Roma e all'Unipol Arena di ...

Thirty Seconds to Mars a Milano Rocks nel 2018 : info biglietti in prevendita su TicketOne : Thirty Seconds to Mars a Milano nel 2018 per un unico concerto-evento atteso in Italia il prossimo 8 settembre, presso la Expo Arena. Il gruppo internazionale aggiunge oggi nuovi eventi alla tournée europea e comunica l'inserimento in programma di uno spettacolo nel nostro Paese atteso in occasione della manifestazione musicale Milano Rocks, il festival prodotto e organizzato da Live Nation Italia. Il festival di musica rock è in programma a ...

Audio - testo e traduzione di Dangerous Night - il nuovo singolo dei Thirty Seconds To Mars aspettando l’album di inediti : Il nuovo singolo dei Thirty Seconds To Mars s'intitola Dangerous Night, nuovo brano che segue a ruota Walk On Water. I due singoli anticipano il nuovo album di inediti, il loro quinto progetto discografico, annunciato diversi mesi fa. A cinque mesi di distanza dal rilascio di Walk On Water, singolo che ha segnato il ritorno della band sul mercato discografico, esce il nuovo brano Dangerous Night, scritta da Jared e Shannon Leto, in cui si ...