The River of Life | il corso di cinema emozionale conquista Anzio e Nettuno

The Swords of Ditto : l'action RPG arriverà in aprile per PS4 e PC : The Swords of Ditto è un action RPG sviluppato da One Bit Beyond, e ora sappiamo finalmente che verrà lanciato sul mercato, in formato digitale, il 24 aprile per PC e PlayStation 4, riporta Gematsu.In The Swords of Ditto vivremo un'avventura unica per ogni eroe della leggenda sull'incessante lotta contro il malvagio Mormo. Il gioco offre un mondo immaginario denso di pericoli, meccaniche co-op, battaglie epiche e una vasto numero di ...

The Last of Us Part 2 arriverà quest'anno? : Come segnala Segmentnext, sembra che l'attesissimo The Last of Us Part 2 arriverà quest'anno, secondo la pagina ufficiale Facebook di PlayStation Sweden. Il post comparso sulla pagina menziona una manciata di giochi in uscita quest'anno e la lista include proprio il nuovo episodio del titolo targato Naughty Dog. The Last of Us Part 2 è stato annunciato un paio di anni fa e da poco vi abbiamo proposto il nostro articolo contenente tutte le ...

BeThesda : The Elder Scrolls 6 arriverà dopo la conclusione dei lavori su altri due grandi titoli : Saranno sicuramente tantissimi i giocatori e fan della famosa serie di The Elder Scrolls in attesa di un nuovo episodio dopo l'apprezzatissimo ed epico Skyrim. Ma, a quanto pare, questa attesa è destinata a prolungarsi.Le ultime notizie su The Elder Scrolls 6 risalgono allo scorso mese, quando alcune indiscrezioni parlavano del gioco in uscita nel 2019 per console e PC. Ora è il VP della divisione marketing di Bethesda, Pete Hines, a intervenire ...

TheC64 Mini - la versione mini del Commodore 64 arriverà il prossimo 29 marzo : Alla fine dello scorso settembre, abbiamo annunciato l’esistenza di THEC64 mini, un prodotto ufficiale che cerca di offrire una versione mini del home computer più venduto negli anni 80. Ora Retro Games Ltd. e Koch Media hanno annunciano la data di uscita e il prezzo.THEC64 mini è un prodotto ufficiale su licenza, dal design ridotto e identico all’originale, ha una connessione HDMI che consente di collegarla a qualsiasi televisore o ...

The Raven Remastered arriverà su PS4 - Xbox One - Mac e PC : The Raven - Legacy of a Master Thief è un gioco di avventura che è stato rilasciato per la prima volta dagli sviluppatori KINGArt Games e The Adventure Company nel 2013 per PC, Mac, Linux, Xbox 360 e PS3. È un titolo che si è perso dai radar negli ultimi anni, ma ciò non ha impedito a THQ Nordic e KING Art Games di tentare di far rivivere l'IP con The Raven Remastered su PC, Mac, PS4 e Xbox One, in uscita nel mese di marzo.Come segnala ...

The Elder Scrolls 6 arriverà il prossimo anno? : Quanti di voi si stanno chiedendo quando arriverà il prossimo capitolo dell'apprezzata serie di The Elder Scrolls? Sono tantissimi i fan in attesa di un nuovo episodio dopo l'epico Skyrim ma, fino ad oggi, non sono emerse notizie ufficiali sulla data di uscita del nuovo GDR targato Bethesda.Le ultime informazioni sull'ipotetico The Elder Scrolls 6 risalgono al mese di aprile del 2017, quando Bethesda pubblicò un annuncio di lavoro che faceva ...