The Crew 2 | svelata ufficialmente la data di uscita

The Crew 2 arriva il 29 Giugno 2018 : Ubisoft annuncia che The Crew 2, il nuovo episodio del rivoluzionario franchise di guida open world The Crew, sarà disponibile dal 29 Giugno 2018 per PlayStation 4, Windows PC e i dispositivi della linea Xbox One. The Crew 2 includerà alcune funzioni aggiuntive per i sistemi PS4 Pro. The Crew 2 arriva a Giugno 2018 Sviluppato da Ubisoft Ivory Tower, uno studio con sede a Lione, in Francia, The Crew 2 consentirà ai giocatori ...