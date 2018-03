Terrorismo | un arresto a Viterbo | in casa materiale per ordigni FOTO

Terrorismo.Segnalazione Fbi - un arresto : 8.52 Un cittadino italiano di origine lettone, 24 anni, è stato arrestato dalla polizia a Viterbo dopo che, durante la perquisizione nella sua abitazione,gli uomini dell'antiterrorismo hanno trovato materiale utile a confezionare ordigni esplosivi. L'indagine è nata da una segnalazione dell'Fbi: il giovane aveva postato sui social media una serie di apprezzamenti nei confronti di Saipov Sayfullo, l'estremista islamico che il 31 ottobre del ...

Terrorismo e droga - arresto 4 marocchini : 11.07 Quattro marocchini, tra cui 2 fratelli di un foreign fighter ucciso nel teatro di guerra siro-iracheno nel 2016, sono stati arrestati dai Carabinieri del Ros e da quelli di Bologna, Modena e Reggio Emilia per detenzione e spaccio di hashish e cocaina. Le indagini, avviate sul foreign figheter Younesse el Amrani hanno accertato la sua appartenenza all'isis e la sua morte in combattimento nel febbraio del 2016, nonché l'attività di spaccio ...

Terrorismo - mandati d'arresto per padre e figlio egiziani | : Sono due uomini di 51 e 23 anni, residenti a Como, accusati di associazione con finalità di Terrorismo. Fermato il padre, il figlio invece è in Siria. Rimpatriata per motivi di sicurezza la moglie e ...

Paura in Puglia - un arresto per Terrorismo : ecco dove Video : Continua con la massima attenzione, il lavoro delle forze di polizia contro il #terrorismo. L'Italia e, nello specifico, la Puglia, ancora una volta, si confermano terre prolifere di possibili terroristi [Video]. Erano state fermate delle persone, con l'accusa di terrorismo, anche nei mesi scorsi, proprio nel Belpaese. Una donna egiziana, a novembre, fu espulsa dal Paese perché, secondo le indagini, progettava un attacco in Italia. Secondo gli ...