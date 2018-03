Terapie anti cancro | si parte dal Dna

Il futuro di Gilead - farmaci per fegato grasso e Terapie cellulari anticancro : Dopo l’epatite C, l’attacco al ‘fegato grasso‘. E poi la corsa alle terapie cellulari anticancro accelerata dall’acquisizione di Kite Pharma. Sono alcune delle sfide su cui Gilead Sciences sta puntando risorse ed energie. A tracciare un quadro è Valentino Confalone, General manager di Gilead Italia, che fa il punto sul futuro, partendo dal ‘momento d’oro’ delle super cure anti-epatite C: ...