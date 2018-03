Tennis | Indian Wells | Halep e Osaka in semifinale

Tennis - Indian Wells : Federer vola ai quarti e sfiderà Chung : TORINO - Senza dover fare molto più del 'minimo sindacale' Roger Federer approda nei quarti di finale del ' BNP Paribas Open ', primo ATP Masters 1000 della stagione in corso sui campi in cemento di ...

Tennis - Indian Wells 2018 : tutti i risultati. Del Potro in rimonta ai quarti : Questa la programmazione del torneo maschile "BNP Paribas Open" di Indian Wells in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD: SKY SPORT 2 HD PRIMO QUARTO DI FINALE alle 21 di giovedì 15 ...

Tennis - Indian Wells 2018 : Federer ai quarti. Contro Chardy basta il servizio perfetto : Questa la programmazione del torneo maschile "BNP Paribas Open" di Indian Wells in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD: SKY SPORT 2 HD PRIMO QUARTO DI FINALE alle 21 di giovedì 15 ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : i risultati di mercoledì 14 marzo. Roger Federer e Juan Martin Del Potro accedono ai quarti di finale : Giornata dedicata agli ottavi di finale nel tabellone maschile del Masters 1000 di Indian Wells 2018. Nella notte italiana è tornato sul cemento californiano Roger Federer (n.1 del mondo) sfidando il francese Jeremy Chardy (n.100 del ranking), giustiziere di Fabio Fognini al 2° turno. Lo svizzero, come da pronostico, si è imposto in due set con il punteggio di 7-5 6-4 accelerando nei momenti topici del confronto al cospetto di uno Chardy molto ...

Indian Wells 2018/ Diretta Kerber Kasatkina streaming video e tv - orario delle partite (Tennis - oggi 15 marzo) : Diretta Indian Wells 2018, info streaming video e tv: orario delle partite del torneo di tennis. In California si continua a giocare: per i quarti femminil in campo Kerber e Venus Williams(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 08:00:00 GMT)

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : i risultati di mercoledì 14 Marzo. Simona Halep e Naomi Osaka in semifinale! Ko Martic e Pliskova : Simona Halep e Naomi Osaka sono le prime semifinaliste del torneo di Indian Wells, primo Wta Premier Mandatory stagionale. Se la numero uno del mondo ha sofferto e ha vinto in tre set contro Petra Martic, completamente diverso il quarto della giapponese, che ha dominato Karolina Pliskova. La prima a staccare il biglietto per la semifinale è stata Halep, che si è resa protagonista di una battaglia di quasi due ore e mezza con la croata Martic, ...

Diretta/ Indian Wells 2018 - Federer Chardy streaming video e tv : le speranze americane (Tennis - oggi) : Diretta Indian Wells 2018, info streaming video e tv: ottavi di finale nel torneo di tennis in California. Torna in campo il numero 1 Roger Federer, che sfida il francese Jeremy Chardy(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 16:51:00 GMT)

Tennis - Indian Wells : Venus vola ai quarti. Wozniacki stop. Oggi Federer : Ok anche la numero 1 al mondo, la romena Simona Halep, che ha penato solo nel primo set con la cinese Wang Qiang, eliminata 7-5 6-1. Ok la croata Petra Martic , 6-3 7-6 , 4, alla ceca Marketa ...

Tennis - Indian Wells : Venus Williams e Halep ai quarti - out Cilic e Sock : Agli ottavi di finale lo spangolo se la vedrà con Sam Querrey, numero 21 del mondo, che ha piegato in rimonta 6-7 , 4-7, , 6-4, 6-4 l'Indiano Yuki Bhambri, numero 110 Atp, partito dalle ...

Indian Wells 2018/ Diretta Federer Chardy streaming video e tv - orario delle partite - Tennis - oggi 14 marzo - : Diretta Indian Wells 2018, info streaming video e tv: per gli ottavi di finale del torneo di tennis torna in campo il numero 1 Atp Roger Federer.

Indian Wells 2018/ Diretta Federer Chardy streaming video e tv - orario delle partite (Tennis - oggi 14 marzo) : Diretta Indian Wells 2018, info streaming video e tv: ottavi di finale nel torneo di tennis in California. Torna in campo il numero 1 Roger Federer, che sfida il francese Jeremy Chardy(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 09:10:00 GMT)

Tennis - Indian Wells 2018 : i risultati. Fuori anche Cilic - Del Potro agli ottavi : Questa la programmazione del torneo maschile "BNP Paribas Open" di Indian Wells in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD: SKY SPORT 2 HD SETTIMA GIORNATA dalle 19 di mercoledì 14 ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : i risultati di martedì 13 marzo. Cilic saluta la California - Del Potro agli ottavi di finale : Giornata di sorprese nel tabellone maschile del Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti). Il programma di incontri, che ha completato il quadro degli ottavi di finale del torneo Californiano, ha visto, infatti, l’inattesa sconfitta del n.3 del mondo Marin Cilic, opposto al tedesco Philipp Kohlschreiber (testa di serie n.31 del torneo). Un 6-4 6-4, in 1 ora e 24 minuti di partita, in cui il croato non è mai riuscito a trovare la misura ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : Caroline Wozniacki perde ancora da Daria Kasatkina. Halep - Pliskova e Kerber ai quarti : Il torneo WTA di Indian Wells ha salutato agli ottavi la testa di serie numero 2. Caroline Wozniacki è stata eliminata da Daria Kasatkina, come già avvenuto poche settimane fa ai quarti di San Pietroburgo. Un successo in due set e in rimonta per la russa, che sotto 0-3 nel parziale d’apertura ha poi vinto il set con cinque giochi di fila (6-4); poi, nel secondo, ha breakkato la danese quando questa ha servito per il match sul 5-4, vincendo ...