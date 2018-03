Tendenze Uomo Primavera 2018 | Tommy Hilfiger sceglie Lewis Hamilton come ambassador

Tendenze moda uomo primavera-estate 2018 : il camouflage : Ogni tanto anche nella moda , in continua evoluzione, ci sono dei punti fermi. Uno di questi è rappresentato da un trend che ogni stagione ha la capacità di reinventarsi e non perdere d’intensità: la stampa camouflage . Il mondo militare è ancora una grande fonte d’ispirazione per tantissimi brand moda anche per questa primavera-estate 2018 . Il mood mimetico rivive in diversi capi e accessori; dalla stampa più classica a nuovi cromatismi e inedite ...

Le 6 Tendenze della moda uomo per l’inverno 2018 : IL VELLUTO Liscio o a coste, per il giorno in versione più casual sporty per la sera elegantissimo e declinato in una miriadi di tonalità dal bordeaux al carta da zucchero, la morbidezza e l’eleganza del velluto mette tutti d’accordo e il prossimo autunno-inverno sarà lui il tessuto per eccellenza. Da Giorgio Armani a MSGM, passando per Zegna, ma anche Dolce & Gabbana, Sunnei e molti altri ancora, in passerella lo hanno ...