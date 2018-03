Tempi Moderni | il nuovo singolo radio di Stefano Del Rosso

allmusicnews

(Di giovedì 15 marzo 2018), ildiDelDelpresenta il suodal titolo(etichetta discografica Madamadorè), che sarà anche il titolo dell’album in lavorazione. Il testo e la musica sono diDel, gli arrangiamenti di Marco Natali. A suonato nel brano anche Elena Cirillo (corista e violinista di De Gregori) occupandosi del violino e delle seconde voci.afferma: “Il branoè uno spaccato del mondo attuale fatto di social Network, di cellulari, di disonestà che viene spesso vista come “una cosa furba”, di apparenza, di difficoltà nell’accettare ciò che è diverso da noi al di la delle belle parole che si sentono dire in giro sul progresso e l’integrazione. Ma è anche un guardarsi allo specchio per cercare di cambiare rotta una volta per tutte cercando di comprendere i lati assurdi ...