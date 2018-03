pressenza

: Tecnologia, creatività e inclusione: le ragazze del coding alla riscossa - - UnitaNews : Tecnologia, creatività e inclusione: le ragazze del coding alla riscossa - - Pressenza_it : Tecnologia, creatività e inclusione: le ragazze del coding alla riscossa - NicoEsp72 : RT @ToBeKids: 'Ogni grande progresso scientifico è scaturito da una nuova audace immaginazione' • Creatività e tecnologia, bambini e #ToBeK… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Come? Attraverso un metodo educativo semplice quanto efficace: leformate dFondazione Mondo Digitale che hanno voglia di mettersi in gioco, diventano a loro volta delle tutor per ...