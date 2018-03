Taylor Swift | tra le comparse del video di “Delicate” c’è anche un pornostar

Taylor Swift ha trovato il soprannome più dolce per Camila Cabello : La squad di Taylor Swift è in eterno mutamento, a volte c’è un nuovo membro, a volte c’è qualcuno che se ne va. La squad di Taylor Swift: Ma ci sono anche i punti fermi e uno di questi è Camila Cabello, che prima ancora di essere una BFF della cantante di “Delicate” (hai visto il nuovo video?) era una delle sue fan. Tay Tay ha svelato quale soprannome ha dato a Camila, durante una clip andata in onda ai iHeartRadio ...

Taylor Swift - ecco il video di 'Delicate' - : La cantante, impegnata nella preparazione del tour mondiale legato all'album "Reputation", uscito a fine 2017, affronta il tema della fama e delle sue conseguenze nel mondo dello spettacolo

Testo e video di Delicate di Taylor Swift - tante citazioni e una danza libera per combattere lo stress della fama : Il video di Delicate di Taylor Swift ha debuttato domenica 11 marzo durante gli iHeartRadio Music Awards e come sempre quando si tratta della reginetta del pop americano si è imposto all'attenzione del pubblico. Nel video Taylor Swift interpreta se stessa alle prese con una delle tante serate mondane che affronta con una folta scorta di guardia del corpo, cercando di sopravvivere all'assalto dei fan, alcuni dei quali fin troppo ...

IHeartRadio Music Awards : Taylor Swift artista dell’anno : Taylor Swift artista dell’anno. Gli IHeartRadio Music Awards 2018, domenica sera, hanno incoronato la propria vincitrice. E alle rivali, a Rihanna e Pink, è restato ben poco da spartirsi. Taylor Swift, come Ed Sheeran sul fronte maschile e Cardi B tra le nuove promesse, ha trionfato nella categoria più ambita. Ma sul palco della manifestazione, a ritirare il proprio premio e ringraziare il pubblico adorante, non si è presentata. In sua vece, ha ...

Taylor Swift : il regista dei suoi video Joseph Kahn ha trollato i fan che lo hanno criticato : Taylor Swift ha annunciato l’arrivo del video del suo nuovo singolo “Delicate”, che verrà presentato in anteprima mondiale domenica 11 marzo agli iHeart Radio Music Awards di Los Angeles. via GIPHY A dirigere la clip sarà ancora una volta (l’8° per la precisione) Joseph Kahn, già regista dei precedenti singoli di “Reputation” “Look What You Made Me Do”, “Ready For It?” e “End ...

Taylor Swift ha annunciato l’arrivo del video di “Delicate” come solo lei sa fare : Dopo aver confermato Camila Cabello e Charli XCX come supporting act del Reputation Stadium Tour, Taylor Swift si è affidata ancora una volta alle sue Instagram Stories per fare un annuncio importante. [arc id=”80215220-f7a6-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Tay Tay ha svelato la data di uscita del videoclip del suo nuovo singolo “Delicate”, che sarà presentato in anteprima mondiale domenica 11 marzo nel corso degli iHeart Radio ...

Taylor Swift sceglie Camila Cabello e non solo per aprire i concerti del Reputation World Tour : Taylor Swift ha confermato che il suo Reputation Tour avrà come opening act gli spettacoli di due giovani colleghe, le cantanti Camila Cabello e Charli XCX. I nomi delle due popstar erano stati già annunciati in modo ufficioso da alcune radio americane nei giorni scorsi e i rumors si sono rivelati fondati. Per Victoria Cabello si tratta dell'ennesima consacrazione dopo l'addio ricco di polemiche alle Fifth Harmony e il conseguente successo ...

Troye Sivan : il suo sogno nel cassetto è collaborare con Taylor Swift : Sul red carpet dei Brit Awards 2018 Troye Sivan ha svelato l’artista con il quale gli piacerebbe collaborare prossimamente. I DIE EVERY NIGHT WITH YOU 1 HOUR TILL MY MY MY! Un post condiviso da Troye Sivan (@TroyeSivan) in data: Gen 10, 2018 at 8:02 PST Intervistato da NME, il cantante di “My My My” ha risposto così alla domanda “qual è la tua collaborazione dei sogni”? “Ho sempre detto che mi ...

Taylor Swift : i fan sono convinti Camila Cabello aprirà i concerti del Reputation World Tour : Non è un mistero che Taylor Swift e Camila Cabello sono molto amiche. Ti ricordi la foto che aveva fatto impazzire Instagram della festa a sorpresa organizzata da Tay Tay per i 18 anni di Camila? Eccola qui sotto! there is nothing that feels better than love. nothing feels better than being in a room full of genuine, incredible people giving you so much love. thank you to everyone who came last night for making it so special for me!!!! I ...

Shake It Off di Taylor Swift ha copiato il ritornello di Playas Gon’ Play? La sentenza del giudice sulla querela : Un giudice federale ha respinto le accuse di violazione del diritto d'autore per Shake It Off di Taylor Swift, primo singolo dal penultimo best seller della popstar 1989. I cantautori Sean Hall e Nathan Butler avevano fatto causa alla Swift lo scorso autunno, sostenendo che il coro della sua canzone avesse preso a prestito stralci del loro brano del 2001, Playas Gon' Play. Secondo i querelanti, il verso del loro ritornello "Playas, they ...

Ed Sheeran : si è fidanzato con Cherry Seaborn grazie a Taylor Swift : Ed Sheeran ha annunciato a inizio 2018 di aver chiesto la mano della fidanzata Cherry Seaborn, ma solo adesso ha rivelato che è anche merito di Taylor Swift se si sono messi insieme! Il cantante ha spiegato l’aneddoto nel video dal dietro le quinte di “End Game“, la canzone di Tay Tay in cui ha collaborato. Nella sua parte del brano, Ed dice: “Something was born on the fourth of July“, ovvero “qualcosa è ...

Taylor Swift prende in giro Ed Sheeran : guarda il momento dal backstage di “End Game” : A metà gennaio, Taylor Swift ha pubblicato il video ufficiale di “End Game” in cui c’è anche l’amico Ed Sheeran. [arc id=”80215220-f7a6-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Adesso la cantante ha postato su Instagram una divertente clip dal dietro le quinte, in cui la vediamo scherzare con Ed. LOOK WHAT I DID FOR YOU TODAY @teddysphotos A post shared by Taylor Swift (@TaylorSwift) on Feb 7, 2018 at 1:12pm ...

Kim Kardashian : manderà un regalo di San Valentino a Taylor Swift e agli altri “haters” : Scorre del “Bad Blood” tra Kim Kardashian e Taylor Swift, ma la cantante riceverà comunque un regalo di San Valentino dalla regina dei reality. [arc id=”f487f40c-fffb-11e4-bd9d-a4badb20dab5″] La neomamma di Chicago ha lanciato una linea di profumi dedicata al 14 febbraio e sta spedendo agli amici dei giganteschi cuori di cioccolato per promuovere il prodotto. Ma cosa c’entra Taylor Swift? Tag your BFF or treat ...

Taylor Swift bacchettata per le sue canzoni da un mito della musica : Da sempre Taylor Swift non è solo una cantante affermata, ma anche una talentuosa autrice di canzoni, sia per sé che per gli altri. Per la precisione, ha iniziato a farlo in maniera professionale (ovvero assunta da una etichetta discografica) quando aveva solo 15 anni! [arc id=”80215220-f7a6-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Un modo di scrivere canzoni, quello di Tay Tay, che non deve aver convinto molto uno dei miti della musica ...