Tatuaggi per amore | le star che si sono ritrovate con un tattoo dedicato all’ex

Tatuaggi Hi Tech per diagnosi ed elettrocardiagramma : Un Tatuaggio Hi Tech per fare test diagnostici o elettrocardiogrammi. E' stato realizzato in Italia e sta già attirando l'interesse di molte aziende.

Bernardeschi - il 13 sulla pelle : un Tatuaggio per ricordare Astori : Federico Bernardeschi ha deciso di portare con sé un ricordo indelebile di Davide Astori , ex compagno di squadra alla Fiorentina scomparso due domeniche fa. L'attaccante della Juve si è tatuato sul ...

Tatuaggi - cellule della pelle tramandano il colore. Ecco perché un tatoo è davvero per sempre : I Tatuaggi, come sostiene una ricerca, non restano inerti in un angolino della pelle: gli elementi che compongono l’inchiostro si staccano emigrano, viaggiano all’interno del corpo in forma di micro e nanoparticelle, fino ai linfonodi. Ma non solo. Le cellule della pelle ‘portatrici’ del pigmento quando muoiono, infatti, ‘passano’ il colore alle nuove cellule nate. Dallo studio pubblicato sul Journal of Experimental ...

Emma Watson rimedia all’errore : «Cercasi correttore di bozze per Tatuaggi (finti)» : Emma Watson cerca un correttore di bozze per un lavoro decisamente insolito. L’attrice de La bella e la bestia, 27 anni, ha scelto di puntare sull’ironia per rimediare a un piccolo errore. Dopo essersi presentata sul red carpet del party post Oscar organizzato da Vanity Fair Usa con un vistoso tatuaggio sul braccio destro, a sostegno del movimento Time’s Up, nato lo scorso gennaio a Hollywood, sulla scia del caso Weinstein, a ...

Ricerca : scoperti i Tatuaggi più antichi - su mummie di 5.000 anni fa : I Ricercatori del British Museum of Physical Anthropology hanno scoperto i più antichi tatuaggi al mondo su due mummie risalenti a 5.000 anni fa, provenienti dall’Egitto. Le ‘illustrazioni’ nel primo caso raffigurano un toro e una pecora e sono poste sul braccio di una mummia di sesso maschile, mentre l’altra, una donna, presenta motivi a forma di ‘S’, sempre sul braccio e sulla spalla. Precedentemente erano ...

Presley Gerber - un Tatuaggio per la sorella Kaia : Frequenta la modella Charlotte D’Alessio, ma il suo primo tatuaggio Presley Gerber lo ha dedicato alla sorella Kaia. Il diciottenne, figlio di Cindy Crawford e Rande Gerber si è fatto incidere il nome della piccola di casa, 16 anni, su un braccio, accompagnato da un più criptico numero 23 in caratteri romani, che sembrerebbe destinato a rimanere un segreto tra fratelli, almeno a seguire gli scambi di battute dei due su ...

Brooklyn Beckham : per l'ultimo Tatuaggio è andato sul più classico : Per il suo ultimo tattoo, Brooklyn Beckham ha scelto un disegno che i tatuatori di tutto il mondo hanno realizzato migliaia di volte: un cuore con dentro la scritta "mamma"! E non una mamma qualunque: come sai, il 18enne è figlio della mitica Victoria Beckham , hai sentito della reunion ...

Tatuaggi elettronici per i computer : I Tatuaggi elettronici del futuro sono stati messi a punto dai gruppi dell'Università cinese di Scienza e Tecnologia Huazhong e dell'Università statunitense del Texas ad Austin, coordinati da Nanshu ...

Arrivano i Tatuaggi elettronici ultrasottili - rivoluzione per monitorare salute - benessere e parametri vitali : Dopo il corpo umano trasformato in un caricabatterie, in arrivo i tatuaggi elettronici resi piu’ sottili e alla portata di tutti. Descritti sulla rivista Flexible Electronics, sono la base per i futuri computer indossabili e potranno aiutare a controllare parametri vitali come il battito cardiaco e la temperatura corporea. I tatuaggi elettronici del futuro sono stati messi a punto dai gruppi dell’Universita’ cinese di Scienza e ...