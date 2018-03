Tatuaggi Hi Tech per diagnosi ed elettrocardiagramma

Tatuaggi Hi-Tech per monitorare i pazienti : ecco l'invenzione italiana : E' incredibile quanto la tecnologia in questi anni si sia evoluta per favorire il più possibile la medicina. Una delle notizie che più hanno sconvolto positivamente l'opinione popolare è stata quella circa l'invenzione di alcuni Tatuaggi Hi-Tech per riuscire a monitorare per alcuni giorni i pazienti . l'invenzione è tutta italiana : il progetto è stato, infatti realizzato dalla collaborazione tra l'Istituto italiano di Tecnologia di Genova, la ...

I nuovi Tatuaggi sono hi-tech e monitorano il paziente per tre giorni #tattoo : Che i tatuaggi siano la moda del momento è indubbio. Ma se a questa nuova forma per così dire d’are, si unisse anche una vera e propria utilità per la nostra salute. Lo fanno con le nuove tecniche di elettrofisiologia per l’elettromiografia e l’elettrocardiografia, trasformando gli elettrodi in tatuaggi stampati sulla pelle con stampante a getto di inchiostro che utilizza inchiostri in grado di condurre l’elettricità, organici e ...