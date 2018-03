Tasse | perché diminuiscono per le grandi imprese e aumentano per i lavoratori

'Avevo paura che Di Maio risul Tasse poco credibile perché è troppo bello' : Esulta, come milioni di italiani. Orietta Berti torna a parlare di politica e lo fa a Cartabianca, su Rai 3. "Avevo paura che Luigi Di Maio potesse risultare poco credibile perché è troppo bello! Ma la loro onestà ha conquistato e mi ha conquistata. In Italia dà ...

Embraco - perché spostarsi in Centro Europa conviene : fino al 15% in meno di Tasse e salari minimi sotto i 500 euro : tasse sulle imprese più basse di almeno tre punti (e in Bulgaria si arriva al 15% in meno). E salari che sono meno di un terzo rispetto alle medie dell’europa occidentale. Il tutto rimanendo all’interno del mercato unico. Al di là dei presunti incentivi illeciti concessi dalla Slovacchia alla Embraco, sono tutti qui i motivi per cui una multinazionale industriale con impianti in Italia ha convenienza a spostarsi nei Paesi entrati ...