Taranto | Anac | “Anomalie negli appalti dell’hotspot migranti Troppe proroghe e

(Di giovedì 15 marzo 2018), dubbi sui criteri di urgenza efrazionati in maniera “impropria” al posto di una gara unica. Così si affidavano in via diretta ad un’associazione i servizi di assistenza alla persona e gestione amministrativa. È quanto ha concluso l’Autorità nazionale anticorruzione al termine dell’indagine sull’hotspot di. La delibera con gli esiti delle verifiche – nate da un esposto del deputato M5s Giuseppe Brescia – è stata inviata al Viminale e alla Corte dei conti. Nel corso dell’istruttoria, partita ad agosto 2017, l’ha verificato che sono state stipulate tre convenzioni Prefettura-Comune, basate su un corrispettivo di 33 euro al giorno per ospite che la Prefettura si è impegnata a versare al Comune e su una presenza prevista di 400 ospiti al giorno. La prima ha un valore stimato circa 2,4 milioni di euro per sei ...