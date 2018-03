Taranto | aggredita la maestra che maltrattava i bambini

blogo

(Di giovedì 15 marzo 2018) La legge del taglione sembra aver trovato applicazione a. Una donna di 50 anni che il 23 novembre 2017 era stata arrestata perché, svolgendo il suo lavoro didell'infanzia, era stata sorpresa a maltrattare i suoi allievi, questa mattina è stataa sua volta a da una coppia di genitori.L'incontro è avvenuto in un negozio del centro die non si sa fino a che punto sia stato casuale. Il legale della donna, l'avvocato Egidio Albanese, interpellato dall'Ansa, ha spiegato che la sua assistita aveva già subito minacce dalle stesse persone che oggi l'hanno. L'exaveva anche sporto denuncia e oggi ne ha presentata un'altra per aggressione prima al posto fisso di Polizia e poi al comando provinciale dei carabinieri.La donna era stata arrestata dopo accurate indagini che si basavano su videoregistrazioni nella classe in cui lavorava. Erano ...