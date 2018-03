Tar annulla revoca appalto fornitura tensostrutture Fiera S Orso

Tar annulla multa Ticketone da 1 mln : ANSA, - ROMA, 1 MAR - Il Tar del Lazio ha annullato la multa da un milione di euro inflitta nell'aprile scorso dall'Antitrust a Ticketone per non aver adottato idonee misure e procedure per prevenire, ...

Sicilia : Tar rigetta ricorso deputato non eletto - 'no ad annullamento voto' : Palermo, 24 feb. (AdnKronos) - Respinto dal Tar Sicilia il ricorso dell'ex deputato dell'Assemblea regionale Siciliana, Marco Forzese, candidato alle regionali del 5 novembre scorso con la lista 'Alternativa Popolare - Centristi per Micari', per l'annullamento delle operazioni elettorali. La lista r

Sicilia : Tar rigetta ricorso deputato non eletto - ‘no ad annullamento voto’ : Palermo, 24 feb. (AdnKronos) – Respinto dal Tar Sicilia il ricorso dell’ex deputato dell’Assemblea regionale Siciliana, Marco Forzese, candidato alle regionali del 5 novembre scorso con la lista ‘Alternativa Popolare – Centristi per Micari’, per l’annullamento delle operazioni elettorali. La lista regionale collegata non ha raggiunto il quorum del 5 per cento su base regionale per l’assegnazione ...

Expo : Tar Lombardia respinge ricorso annullamento bando Arexpo : Milano, 21 feb. (AdnKronos) - Il Tar della Lombardia (quarta sezione) ha respinto il ricorso presentato da Stam Europe e Vitali per annullare il bando con cui ArExpo ha individuato il partner per l'ideazione e lo sviluppo del masterplan per lo sviluppo dell’area su cui si è svolta l'Esposizione del

Elezioni Salvini annulla confronto Tv con Renzi. Pd 'Dà buca'. SegreTario Lega 'Altri impegni' : ROMA - Matteo Salvini ha annullato il confronto Tv con Matteo Renzi fissato per martedì prossimo a 'Porta a Porta'. A dare notizia del faccia a faccia da Bruno Vespa era stato lo stesso Renzi, nel ...

Diretta/ Fermana SanTarcangelo (risultato finale 1-1) streaming video e tv : Lesjak annulla la rete di Da Silva : Diretta Fermana-Santarcangelo: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria importante.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 22:18:00 GMT)

Lady Gaga - concerti annullati a causa della fibromialgia : documenTario su Netflix - : Sulla malattia della cantante è stato ideato anche un documentario disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix dove Lady Gaga ha affrontato il delicato percorso della sindrome e della ...

Lady Gaga sta male concerti cancellati/ Annullato Tour Europeo : la sTar promette di tornare - ma i biglietti? : Lady Gaga di nuovo in ginocchio per via della fibromialgia. I dolori la bloccano ancora e la costringono ad annullare gli ultimi dieci concerti europei(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 11:10:00 GMT)

Lady Gaga sta male : 'Forti dolori'. La sTar annulla 10 concerti : Lady Gaga ha annullato le ultime dieci tappe del suo tour europeo a causa di 'Forti dolori' che hanno 'influito sulla sua capacità di esibirsi dal vivo'. In un tweet, la pop star afferma di essere '...

Maltempo - forti nevicate in Friuli Venezia Giulia : annullata notturna della pista Di Prampero di Tarvisio : Intense nevicate stanno interessando i monti del Friuli Venezia Giulia: si registrano alcuni disagi tra cui la chiusura di alcuni impianti durante l’arco della giornata, secondo quanto riferisce l’agenzia Promoturismo FVG, la quale informa che l’apertura in notturna della pista Di Prampero di Tarvisio (Udine), che era in programma oggi, è stata annullata per avverse condizioni meteo e ragioni di sicurezza, e sarà aperta ...

Roma - scuole e verde pubblico - il Tar annulla un bando di gara da 470 milioni : È annullato il bando di gara - di importo complessivo superiore ai 470 milioni di euro - indetto per l'affidamento per otto anni dei servizi per il funzionamento delle strutture educative e ...

Lista "Fasci italiani" nel Mantovano - il Tar annulla l'elezione della consigliera : 'Richiamo vietato da Costituzione' : A giugno la Lista "Fasci italiani del lavoro" aveva eletto una consigliera a Sermide e felonica. Accolto il ricorso di M5S: "La Lista si ispira esplicitamente a...

PARLAMENTarIE M5S - CANDIDATI ESCLUSI/ Elezioni 2018 - “annullatele - noi epurati” : ecco la ‘roulette’ Rousseau : PARLAMENTARIE M5s, la rivolta dei CANDIDATI ESCLUSI: Elezioni 2018, caos candidature per Di Maio e Grillo. "Annullate tutto, siamo stati epurati": ecco il racconto sulla "Roulette Rousseau"(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 19:21:00 GMT)

Bollette telefoniche - Codacons contro Tim e Vodafone : “Aumenti Tariffe annullano vantaggi di fatturazione mensile” : Il Codacons ha inviato un esposto all’Antitrust contro Tim e Vodafone, “colpevoli di aver aumentato quasi contemporaneamente e nella identica misura le tariffe praticate ai propri clienti, di fatto annullando del tutto i vantaggi determinati dallo stop alle Bollette ogni 28 giorni“. Lo riferisce una nota dell’associazione dei consumatori, sottolineando di aver chiesto l’apertura dell’indagine per verificare “l’esistenza ...