Taekwondo | Belgian Open 2018 | il gotha della disciplina di scena a Lommel | Vito

(Di giovedì 15 marzo 2018) Ilmondiale delsi sfiderà a, in Belgio, dove tra sabato 17 e domenica 18 marzo andrà inil, torneo di categoria G1 che assegna punti pesanti per il ranking mondiale, determinante nel prossimo biennio per la qualificazione olimpica. Gli atleti punteranno, dunque, non solo alla conquista di un podio di prestigio contro avversari di grande caratura internazionale, ma anche a portare a casa un buon bottino di punti allo scopo di restare in alto nelle classifiche mondiali. L’Italia parteciperà stavolta con la squadra al completo e schiererà le sue punte di diamante.Dell’Aquila, reduce dal trionfo nell’Egypt, sarà l’uomo di punta del team azzurro e gareggerà nella categoria -54 kg con fondate ambizioni di vittoria, essendo bronzo iridato in carica. Tra gli uomini c’è grande curiosità anche per vedere ...