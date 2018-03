Svizzera | la banca centrale mantiene invariata politica monetaria espansiva

Segreto Bancario : la Svizzera non lo blinderà nella sua Costituzione : La Svizzera famosa per la sua riservatezza nelle questioni finanziarie rinuncia a rafforzare ulteriormente le tutele a favore del Segreto Bancario. Questo verrà mantenuto in tutto il suo vigore solo nei confronti dei clienti che mantengono la propria residenza nella Repubblica Elvetica. Questa è stata, infatti, la decisione finale del Parlamento svizzero. Ma cerchiamo di andare più a fondo alle ragioni che hanno portato ad una simile decisione ...