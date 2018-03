Surviving Mars è disponibile da oggi

Surviving Mars arriva il 15 Marzo 2018 : Paradox Interactive, è lieta di annunciare l’arrivo per il 15 Marzo 2018 su PC, PS4 e Xbox One con supporto 4K, di Surving Mars, il nuovo gestionale ambientato sul pianeta rosso. I pre-order inizieranno alla fine di questo mese, permettendo agli aspiranti Martians di cogliere l’occasione per essere tra i primi coloni e raccogliere i bonus in- game. Surviving Mars arriva a Marzo In Surviving Mars, i giocatori proveranno ...