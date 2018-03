Super Gigante Aare | Sofia Goggia vince ancora Coppa di specialità a Weirahter

Supergigante Kvitfjell - al norvegese Jansrud gara e coppa di specialità : Per l'Italia l'attesa é concentrata su mercoledì per l'ultima discesa femminile: l'oro olimpico Sofia Goggia se la vedrà con Lindsey Vonn per la conquista della coppa del mondo di specialità. L'...

Bertagnolli - altra medaglia : Supergigante d'argento : PYEONGCHANG - Giacomo Bertagnolli si ripete e va ancora sul podio: dopo aver conquistato una medaglia di bronzo nella prima giornata di gare, nella discesa, l'azzurro è riuscito ad ottenere uno ...

Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto l’argento nel Supergigante alle Paralimpiadi invernali : è la loro seconda medaglia : Gli sciatori trentini Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto la medaglia di argento nel supergigante per atleti con disabilità visive alle Paralimpiadi invernali di Pyeongchang. Bertagnolli e la sua guida Casal hanno così ottenuto la loro secondo medaglia olimpica The post Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto l’argento nel supergigante alle Paralimpiadi invernali: è la loro seconda medaglia appeared first on Il Post.

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Giacomo Bertagnolli è ARGENTO in Supergigante nella seconda giornata : La seconda giornata di competizioni alle Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018 hanno visto l’assegnazione di otto nuovi titoli, sei nello sci alpino e due nello sci di fondo, oltre a prevedere la prosecuzione dei tornei di wheelchair curling e sledge hockey. Dopo la medaglia di bronzo vinta ieri in discesa, l’azzurro Giacomo Bertagnolli ha rinnovato l’appuntamento con il podio: accompagnato dalla guida Fabrizio Casal, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo : sette i convocati azzurri per la discesa e il Supergigante di Kvitfjell : Gli uomini jet a Kvitfjell per una discesa e un supergigante. Fill difende il titolo vinto l'anno scorso, gli azzurri in gara Sono sette i convocati per il doppio appuntamento con la Coppa del Mondo maschile sulla pista di Kvitfjell, in Norvegia, dove sabato 10 marzo si correrà una discesa alle ore 11.00 e domenica 11 marzo un supergigante alle ore 10.30. Si tratta di Emanuele Buzzi, Mattia ...

Sci alpino-SuperGigante FIS di Cortina : trionfa Radamus davanti a Marsaglia e Buzzi : Radamus si impone nel SG FIS di Cortina. Marsaglia secondo e Buzzi terzo. A Paini il GPI seniores L'americano River Radamus vince il secondo superG maschile FIS di Cortina d'Ampezzo con il tempo di 1'...

Sci - Federica Brignone vince nel Super Gigante a Bad Kleinkirchheim : Il SuperGigante di Bad Kleinkirchheim è di Federica Brignone. Scende senza timore, aggredisce la pista austriaca e scivola al traguardo con quella fluidità che è la sua caratteristica. Prima, più veloce di tutte in una gara difficile per le condizioni della pista e del meteo. L’azzurra si mette alle spalle la svizzera Lara Gut (a 0”18) e la padrona...