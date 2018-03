Super G maschile Are Streaming video e diretta tv | orario e risultato live Finali Coppa

Sci alpino - SuperG maschile Are 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del SuperG maschile delle Finali di Coppa del Mondo di Are 2018. Il Programma Giovedì 15 marzo ore 12.00 SuperG maschile CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS ...

Sci alpino - SuperG maschile Are 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Si completa il Programma della velocità alle Finali di Coppa del Mondo ad Are con il SuperG maschile. Solo due italiani al via, Christof Innerhofer e Dominik Paris. La startlist e i pettorali di partenza del SuperG maschile delle Finali di Are 1 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head 2 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic 3 53817 FRANZ Max 1989 AUT Atomic 4 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Atomic 5 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer 6 ...

Classifica generale Coppa del Mondo maschile sci alpino 2018 : la graduatoria dopo la discesa di Are. Beat Feuz Supera Kjetil Jansrud al terzo posto : Cambia il terzo gradino del podio della Classifica generale della Coppa del Mondo maschile di sci alpino, dopo la discesa delle Finali di Are. Marcel Hirscher ha già in pugno la vittoria, davanti a Henrik Kristoffersen, mentre Beat Feuz si è portato al terzo posto, vincendo anche la Coppetta di discesa. superato, quindi, Kjetil Jansrud, ora quarto, davanti ad Aksel Lund Svindal. Il migliore azzurro è Dominik Paris, 11°. La Classifica generale ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : l’Italia lotterà per il bronzo nell’inseguimento maschile. Agli azzurri non basta il record italiano per Superare la Danimarca : l’Italia si giocherà la medAglia di bronzo nell’inseguimento a squadre maschile ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Il quartetto azzurro formato da Liam Bertazzo, Simone Consonni, Filippo Ganna e Francesco Lamon è stato superato in semifinale dalla Danimarca per 386 millesimi. I nostri portacolori hanno fatto registrare un grandissimo tempo con 3:54.884, che vale il nuovo record italiano, migliorando così il 3:55.724 di Rio ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : al via la seconda fase - il Bozen Supera la Junior Fasano : E’ iniziata questo fine settimana la seconda fase della Serie A di Pallamano maschile, che ha posto fine alla divisione in gironi, attraverso 5 raggruppamenti, che serviranno a delineare le 14 formazioni che prenderanno parte al prossimo campionato. Andiamo dunque ad analizzare tutti i risultati di giornata. Poule Play-Off: a Lavis, il Pressano prosegue il suo magic moment, e piega 21-19 il Bologna, grazie soprattutto alle parate di un ...

Volley : A2 Maschile - Pool A - Spoleto Supera Grottazzolina al tie break : IL TABELLINO- VIDEX Grottazzolina - MONINI Spoleto 2-3 , 16-25, 15-25, 25-15, 25-22, 12-15, VIDEX Grottazzolina: Cecato 3, Vecchi 11, Fiori 4, Morelli 32, Richards 4, Salgado 3, Brandi J. , L, , De ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Staffetta maschile : Norvegia Super favorita - poi la bagarre. Italia outsider ma non deve perdere contatto : La Staffetta di sci di fondo, per chi ha vissuto da tifoso il doppio decennio 1990-2010 è un appuntamento focale di ogni Olimpiade invernale. Va bene, l’Italia non è più la potenza di dieci, quindici anni fa però, escludendo le sprint, questa è l’unica gara in cui la squadra azzurra ha possibilità di dire la sua anche nella lotta per le medaglie in una gara che si preannuncia apertissima, se si esclude probabilmente, il primo posto. Chi potrà ...

Olimpiadi invernali 2018 - Michela Moioli medaglia d’oro snowboard cross. Delusione per il SuperG maschile : Michela Moioli conquista il secondo oro al femminile per l’Italia ai Giochi invernali di Pyeongchang, dopo quello di Arianna Fontana. La 22enne bergamasca è la nuova campionessa olimpica dello snowboard cross e la prima italiana a conquistare la medaglia più preziosa in una qualsiasi specialità della tavola. Il medagliere azzurro conta adesso due ori, un argento e tre bronzi: dopo neanche una settimana di competizioni è già migliore di quelli di ...

TG olimpico - edizione serale 15 febbraio : si sogna con Michela Moioli nello snowboardcross e si spera nel SuperG maschile : TG olimpico – edizione serale 15 febbraio Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: pagina facebook Michela Moioli

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : chi traccerà il SuperG maschile? Alberto Ghidoni deve inventarsi qualcosa : Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 è tempo di superG. Dopo i rinvii dei giorni scorso il meteo sembra aver concesso una tregua con il vento che è finalmente placato, consentendo il regolare svolgersi delle gare. Il nuovo programma porterà gli sciatori a fare gli straordinari perché dopo la discesa tocca subito al superG. Una prova diversa da quella precedente, sempre sul pendio dello Jeongseon Alpine Centre. I nomi dei favoriti saranno ...

Classifica Coppa del mondo di sci alpino maschile 2018 : la graduatoria dopo il SuperG di Kitzbuhel. Hirscher comanda nella generale - duello Jansrud-Svindal nella specialità : Tutte le classifiche dopo il superG di Kitzbuhel. Marcel Hirscher continua a dominare nella generale, mentre duello Norvegia-Austria in quella di specialità La Classifica generale della Coppa del mondo maschile di sci alpino 2018 1 Hirscher Marcel AUT 974 2 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 800 3 JANSRUD Kjetil NOR 639 4 SVINDAL Aksel Lund NOR 634 5 PINTURAULT Alexis FRA 588 6 MAYER Matthias AUT 470 7 FEUZ Beat SUI 456 8 MYHRER Andre SWE 385 9 FILL Peter ...

RISULTATI VOLLEY MASCHILE / Classifica aggiornata e diretta live score : Civitanova e Milano show! (Superlega) : RISULTATI VOLLEY MASCHILE: diretta live score dei match della 14^ giornata. E' lotta a Peugia per la prima posizione nella Classifica. Occhio al big match Trento-Lube!