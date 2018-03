Super G femminile Are Streaming video e diretta tv | orario e risultato live Finali

Sci alpino - SuperG femminile Are 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del SuperG femminile delle Finali di Coppa del Mondo di Are 2018. Il Programma Giovedì 15 marzo ore 10.30 SuperG femminile CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS ...

Sci alpino - SuperG femminile Are 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Continuano le Finali di Coppa del Mondo ad Are. Dopo un mercoledì dedicato alla discesa libera, domani tocca al SuperG. Il quartetto azzurro sarà composto da Johanna Schnarf, Federica Brignone, Sofia Goggia e Nadia Fanchini. Grande duello per la coppa di specialità tra Tina Weirather e Lara Gut La startlist e i pettorali di partenza del SuperG femminile delle Finali di Are 1 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head 2 516319 SUTER Corinne 1994 SUI ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : le convocate dell’Italia per la Super Final. Fabio Conti chiama 15 azzurre : Il CT della nazionale italiana femminile di Pallanuoto, Fabio Conti, ha diramato l’elenco delle atlete convocate per la Super Final di Europa Cup, che si svolgerà a Pontevedra, in Spagna, dal 22 al 24 marzo. In accordo con le direttive LEN, sono 15 le azzurre convocate, anche in ogni gara ne potranno essere iscritte a referto soltanto 13. L’Italia scenderà in acqua il 22 marzo nei quarti di finale alle ore 17.00 contro ...

LIVE Sci alpino - Combinata femminile Crans Montana 2018 in DIRETTA : Goggia e Delago guidano il SuperG! Brignone e Bassino cercano la rimonta. Holdener favorita : Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata femminile da Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Combinata che dovrebbe essere terra di conquista per le padrone di casa con Michelle Gisin e Wendy Holdener grandi favorite dopo le medaglie d’oro e di bronzo conquistate alle Olimpiadi. Holdener che ha stupito anche nel superG di ieri, chiudendo al secondo posto. Inoltre l’elvetica è la ...

Sci alpino - SuperG femminile Crans Montana 2018 : l’ultima gara di Verena Stuffer sulle nevi svizzere. L’azzurra si ritira dopo 15 anni di attività : “Ripensando ai 15 anni passati, non avrei mai detto di avere resistito così tanto. Sono fiera di me stessa, con gente fortissima come Vonn, Maze e Riesch tutte della mia età che hanno scritto la storia dello sci. Si chiude un capitolo e se ne apre un altro, avrei voluto avere qualche soddisfazione in più nella mia carriera, mi sono spesso trovata a rincorrere, combattere, recuperare da infortunio, però penso che se sono ancora qui, allora ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018 : la graduatoria dopo il SuperG di Crans Montana. Tina Weirather comanda la specialità ad una gara dal termine : Tina Weirather si è aggiudicata il superG di Crans Montana valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Un successo prezioso per l’atleta del Lietchtenstein, che si è così portata in testa alla Classifica di specialità: ad una sola gara dal termine, nelle Finali di Are, il secondo successo consecutivo sembra in pugno, potendo contare su 46 punti di vantaggio sulla svizzera Lara Gut. Sul secondo gradino del podio ha chiuso ...

Volley femminile - Champions League 2018 : Super sfida Novara-Conegliano - Egonu e compagne per i quarti di finale! : Novara e Conegliano, di nuovo una di fronte all’altra, per la quinta volta in questa stagione. Questa sera (ore 20.45) le due squadre si sfideranno nell’ultimo incontro della fase a gironi della Champions League 2018 di Volley femminile, a dieci giorni di distanza dalla Finale di Coppa Italia vinta dalle piemontesi. Si gioca proprio al PalaIgor, in palio la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale: ...

Volley : A2 Femminile - Collegno Supera Caserta in tre set : IL TABELLINO- BARRICALLA Collegno - GOLDEN TULIP VOLALTO Caserta 3-0 , 25-19 25-16 25-21, BARRICALLA Collegno: Pastorello 6, Morolli 5, Fiorio 2, Gobbo 5, Agostinetto 11, Schlegel 14, Lanzini , L, , ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il Giappone Supera la Gran Bretagna e conquista una storica medaglia di bronzo : Il Giappone conquista una storica medaglia di bronzo nel torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. La squadra formata da Satsuki Fujisawa, Chinami Yoshida, Yumi Suzuki, Yurika Yoshida (e la riserva Mari Motohashi) ha battuto la Gran Bretagna di Eve Muirhead per 5-3, regalando così la prima medaglia olimpica in questo sport al proprio paese. Una partita estremamente equilibrata nella prima parte, infatti è arrivata una ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Corea del Sud e Svezia si giocheranno l’oro - Superate Giappone e Gran Bretagna : La Corea del Sud vola in finale nel torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang e si giocherà una storica medaglia d’oro con la Svezia. Le padrone di casa hanno battuto il Giappone per 8-7, mentre le scandinave hanno superato la Gran Bretagna per 10-5. La storica semifinale tra Corea del Sud e Giappone è stata equilibrata e combattuta fino all’ultima stone. Le padrone di casa aprono benissimo con tre punti e poi le due ...

Tiro con l’arco - Mondiali Indoor 2018 : l’Italia è campione del mondo nel ricurvo Juniores femminile! Andreoli - Giaccheri e Rolando Superano la Russia e conquistano l’oro : Arriva il primo titolo per l’Italia ai Mondiali Indoor di Tiro con l’arco di Yankton (Stati Uniti). Tatiana Andreoli, Tanya Giaccheri e Aiko Rolando conquistano la medaglia d’oro nella gara a squadre del ricurvo Juniores dopo aver dominato la finale con la Russia. Un match in cui le azzurre sono riuscite a esprime tutta la loro qualità con una prestazione praticamente perfetta, visto che non sono mai scese sotto il 9 in tutte le 18 frecce ...

PyeongChang - Super G femminile : vince a sorpresa la ceca Ledecka : PyeongChang , Corea del Sud, , 17 feb. , askanews, Sembrava fatta per l'austriaca Anna Veith nel super G femminile alle Olimpiadi invernali di PyeongChang e invece, con una clamorosa sorpresa, la ...

LIVE Sci alpino - SuperG femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : impresa Ester Ledecka! La snowboarder si tinge d’oro - battuta Veith! Schnarf quinta : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del superG femminile delle Olimpiadi Invernali Di PyeongChang 2018. Dopo aver lasciato spazio alle discipline tecniche, è arrivato il momento della velocità nello sci alpino femminile. E’ venuto il momento di una specialità in cui l’Italia spera di raccogliere qualcosa di importante. Sofia Goggia, la carta migliore del mazzo tricolore, ha lanciato la propria sfida a Lindsey Vonn e Lara Gut, ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA sabato 17 febbraio : spostato di un’ora il SuperG femminile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questo sabato 17 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà una giornata all’insegna delle donne per l’Italia. Le nostre Amazzoni andranno all’assalto di risultati importanti e proveranno a farci sognare. Si comincia alle 3.00 di notte con il superG femminile. Sofia Goggia è la donna del tutto o niente: attaccherà a tutta per cercare il risultato, dovremo incrociare ...