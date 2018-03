Sui dazi Trump è pronto a dare un secondo schiaffo alla Cina | più forte del primo

"Un'escalation Sui dazi avrebbe conseguenze gravi" : L'allarme di Draghi: 'Peserebbe soprattutto sugli investimenti aziendali' Dal presidente della Bce arrivano buone notizie, una ripresa che si sta rivelando più solida delle attese e un mercato del ...

La verità Sui dazi Usa : 146 mila posti di lavoro a rischio : “Donald Trump ha fatto il più grande sbaglio della sua presidenza”. Così tuonava l'editoriale del Wall Street Journal mentre commentava l'ordine del 45esimo presidente di imporre dazi di 25 percento sull'acciaio e 10 percento sull'alluminio. La Casa Bianca... Segui su affaritaliani.it

Usa - la verità Sui dazi di Trump E' caos nel Partito Repubblicano Perdita di 146.000 posti di lavoro : “Donald Trump ha fatto il più grande sbaglio della sua presidenza”. Così tuonava l'editoriale del Wall Street Journal mentre commentava l'ordine del 45esimo presidente di imporre dazi di 25 percento sull'acciaio e 10 percento sull'alluminio. La Casa Bianca... Segui su affaritaliani.it

Trump apre all'Europa Sui dazi ma chiede a Bruxelles di eliminare prima i suoi : Anche lui parla di una strategia tattica ben precisa seguita dal presidente americano: una tattica mutuata dal mondo del business, tesa a far leva sulla minaccia di dazi per ottenere concessioni da ...

Donald Trump apre all'Europa Sui dazi ma chiede a Bruxelles di eliminare prima i suoi : Donald Trump apre a negoziati con l'Europa sui dazi. Ma chiede a Bruxelles un impegno concreto per rivedere molte delle misure che per il tycoon danneggiano imprenditori, agricoltori ed allevatori americani. Solo così anche il Vecchio Continente potrà essere esentato dalla stretta sulle importazioni di acciaio e di alluminio annunciata dalla Casa Bianca, come già deciso per Paesi alleati come Canada, Messico e Australia. E ...

Liberal - sindacati e imprese. Trump trova alleati Sui dazi : «Cari dazi, non vi temo». È una sinfonia polifonica quella che si alza in difesa delle misure protettive adottate da Donald Trump su alluminio e acciaio. Non certo un unico afflato dal punto di vista politico, visto che accomuna personaggi non proprio vicini al presidente degli Stati Uniti. Non i repubblicani del correntone liberista: «Neppure Rona...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : minaccia Trump all’Europa - guerra commerciale Sui dazi Usa-Ue? (11 marzo) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: scontro dazi Usa-Ue, minaccia Trump "vi tassiamo le auto". Parata militare senza carri armati ma con molti aerei per orgoglio Usa (11 marzo 2018).(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 13:00:00 GMT)

'Non abbiamo ottenuto chiarezza da Trump Sui dazi' - Ue - : Bruxelles, 10 mar. , askanews, L'Unione europea non ha ottenuto 'chiarezza immediata' dagli Stati Uniti in merito alla sua richiesta di esenzione dai dazi imposti da Donald Trump su acciaio e ...

Weber : l'Europa reagirà al "deplorevole" annuncio di Trump Sui dazi. Malmström : Ue sia esclusa : Il presidente del gruppo del Ppe al Parlamento europeo: "Risposta ferma, giusta e proporzionata". La commissaria Ue al Commercio, Malmström: l'Unione europea è alleata degli Usa e deve essere esclusa

Donald Trump firma la legge Sui dazi su acciaio e alluminio. In vigore tra 15 giorni : La mossa del presidente americano. Saranno applicati dazi sulle importazioni del 25 e del 10 per cento.

Cina-Usa - scontro Sui dazi doganali. La Cina avverte : "Risponderemo se necessario" : Continua il protezionismo della politica di Donald Trump che proprio oggi ha firmato una proclamazione presidenziale che rende attivi dei nuovi dazi doganali su alluminio , 10%, e su acciaio , 25%, comprati da altri Paesi. La Cina ...

Anche la Cina pronta a reagire alla nuova politica Sui dazi di Washington : Pechino è pronta a dare agli Stati Uniti una risposta necessaria e giustificata, sottolineando che nell'era della globalizzazione questa guerra commerciale danneggerebbe tutti - Mentre dovrebbe ...

Bce - la crescita si rafforza. Draghi Sui dazi : "Decisioni unilaterali pericolose" : MILANO - Come da attese, la Banca centrale europea non tocca i tassi ma lancia un primo segnale al mercato modificando leggermente il comunicato che segue la riunione di politica monetaria. Ma nei ...

Cina : “Se gli Usa faranno la guerra Sui dazi daremo una risposta necessaria” : Cina: “Se gli Usa faranno la guerra sui dazi daremo una risposta necessaria” “Una guerra commerciale non è mai la giusta soluzione”, ha detto il ministro degli Esteri auspicando un “dialogo calmo e costruttivo” Continua a leggere L'articolo Cina: “Se gli Usa faranno la guerra sui dazi daremo una risposta necessaria” proviene da NewsGo.