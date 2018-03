Su Netflix torna ' Rapture' | la storia del rap | con un episodio dedicato a T I

Netflix annuncia la seconda stagione di Suburra : Aureliano - Spadino e Lele stanno tornando per la resa dei conti : Più azione, dramma, intrecciati nei giochi di poter per il controllo del litorale romano. Suburra torna con una seconda stagione. Il primo crime thriller italiano originale Netflix prodotto da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction e lanciato lo scorso ottobre fa il bis. E tornano i personaggi che hanno animato la prima stagione, accolta con grande entusiasmo dal pubblico.Protagonisti gli stessi personaggi che hanno già ...

David Letterman torna con il suo talk show : dal 12 gennaio su Netflix. Barack Obama è il primo ospite : Il re dei talk show, David Letterman, torna sugli schermi. Il celebre presentatore americano abbandona la pensione e torna alle sue interviste con una serie in sei episodi in onda su Netflix a partire dal prossimo 12 gennaio. “My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman” ovvero “Il mio prossimo ospite non ha bisogno di presentazione” è il titolo del suo nuovo programma e il primo ospite che non ha bisogno di ...

