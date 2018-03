Stupro delle studentesse a Firenze | indagini finite I carabinieri accusati di violenza

Firenze - l'interrogatorio shock delle due studentesse americane che hanno accusato di Stupro due carabinieri : "Lei indossava gli slip?". Questa è una delle domande degli avvocati della difesa a cui hanno dovuto rispondere le due studentesse americane che hanno accusato due carabinieri di averle stuprate a Firenze . Dodici ore di interrogatorio in cui non si risparmia nulla alle ragazze. E che dà un ritratto di un paese, sottolinea il giudice, rimasto indietro di 50 anni. Il contenuto del l'interrogatorio è riportato da un articolo del ...

Stupro delle Roveri - parla la madre della prima vittima : "La vita di mia figlia spezzata da quella violenza - perché quell'uomo è ancora qui?"... : BOLOGNA - Dopo la sera del 13 febbraio di nove anni fa, al parco Pioppeto di via Mattei non ci sono più le siepi. Sono state tagliate "per impedire che malintenzionati si appartassero e abusassero dei ...