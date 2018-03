Stupro a Milano - fermato l'uomo che ha aggredito coppia in via Chopin : Stupro a Milano, fermato l'uomo che ha aggredito coppia in via Chopin Un 25enne di origini colombiane è accusato di violenza sessuale e rapina. La sera del 12 maggio ha minacciato due fidanzati che si erano appartati in macchina in zona Ripamonti Parole chiave: ...

Milano - il tassista abusivo arrestato per Stupro incastrato da un “cuore” : il video girato da una vittime : È stato ‘incastrato’ grazie a un particolare che si trovava nella sua auto, un grosso cuore rosso di stoffa appeso sullo specchietto retrovisore nell’abitacolo il tassista abusivo accusato di due violenze sessuali a Milano. Gli investigatori della Polizia hanno individuato l’oggetto grazie alle immagini riprese da un telefonino di una delle due vittime, che mentre si faceva riaccompagnare a casa con degli amici (scesi ...

Droga dello Stupro nel cocktail/ Milano - 23enne narcotizzata : Cnr - “ecco come funziona l’ecstasi liquida” : Droga dello stupro nel cocktail: il caso della 23enne narcotizzata e stuprata a Milano dagli amici, "perchè l'hanno fatto?". Ghb, benzodiazepine e altri "metodi" usati(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 16:40:00 GMT)

Milano - la ragazza violentata con la droga dello Stupro : «Urlavo basta - basta» Video : La testimonianza della a ragazza che 9 mesi fa è stata violentata da tre uomini che l’avevano drogata con benzodiazepine: «A distanza di giorni, i primi sprazzi di memoria». «Mi sono fidata di un amico al quale non corrispondevo come lui voleva»

L'intercettazione che ha incastrato l'uomo che ha sedato con la "droga dello Stupro" una ventiduenne di Milano : "Giuro su nostro figlio che non c'entro nulla" : "Ma amore, lo chiedi proprio a me? Io non ho fatto niente... te lo giuro su Dio, te lo giuro sul bambino... te lo giuro... ". Inizia con queste parole L'intercettazione telefonica- riportata dal Corriere della Sera- tra Mario C., l'uomo accusato di aver stuprato la ragazzina di 22 anni la notte del 13 aprile 2017 nel pub milanese "Why Not Next", e sua moglie.La donna lo incalza con domande insistenti su cosa abbia fatto quella notte in compagnia ...

Milano - droga dello Stupro - parla la ragazza violentata : "Ricordo solo che ho urlato : 'Basta'. Poi il buio" : Nove mesi. Poco. Troppo poco. Voce bassa e dolce, tono gentile e fermo quando risponde al Corriere : "Da quella notte di aprile, ho dovuto nascere di nuovo. Ricominciare a vivere. Serve tempo e ...