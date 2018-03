Striscia la notizia Boom di ascolti | oltre 6 | 5 milioni di spettatori | è il programma più

Striscia La Notizia su Alessia Marcuzzi : “Il suo attacco a Eva Henger? Aveva bevuto” : Striscia la Notizia non molla un centimetro e continua la campagna mediatica contro Alessia Marcuzzi. Stavolta le hanno dato dell’ubriacona: “La vampa avvampa e rimprovera Eva di aver parlato del canna gate troppe volte in altri programmi […] Perché la svicolona appare così visibilmente poco lucida? Come mai ha perso il controllo? La goccia che ha fatto traboccare il vaso sanguigno di Alessia non è stata la concorrente ungherese, ma la ...

Canna gate - l'ironia di Striscia la Notizia : "Ecco perché la Marcuzzi era così furiosa" : Durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi è andata su tutte le furie accusando Eva Henger di andare in tutte le altre trasmissioni a parlare del Cannagate e di...

Striscia LA NOTIZIA/ Nuovo servizio su Vittorio Sgarbi e le fake news : Questa sera, mercoledì 14 marzo, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di STRISCIA la NOTIZIA, condotto da Ficarra e Picone. Nuovo servizio su Vittorio Sgarbi(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 11:40:00 GMT)

Striscia La Notizia e la fake-news sul 'M5S' : il fuorionda di Vittorio Sgarbi Video : A diversi giorni dalle avvenute elezioni politiche, a tenere banco nel mondo dell'informazione made in Italy, nelle ultime ore, sono prevalentemente le indiscrezioni concernenti la fake-news, circolata ovunque, concernente il tanto chiacchierato boom di richieste di info sul reddito di cittadinanza, la manovra economica che rappresenta il cavallo di battaglia del progetto politico proposto agli italiani dal 'Movimento 5 Stelle'. Sgarbi e ...

Striscia la Notizia e quel misterioso modulo… c’entra con la presunta “fake news” sul reddito di cittadinanza? : Striscia la Notizia e quel misterioso modulo… c’entra con la presunta “fake news” sul reddito di cittadinanza? Fuorionda rivelatore: spunta un misterioso personaggio “legato” a Vittorio Sgarbi Continua a leggere L'articolo Striscia la Notizia e quel misterioso modulo… c’entra con la presunta “fake news” sul reddito di cittadinanza? proviene da NewsGo.