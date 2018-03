Strage di Cisterna | la storia taciuta che fa rabbrividire

Blastingnews

: Strage Cisterna di Latina, si sveglia dal coma Antonietta Gargiulo, la madre delle due bambine uccise dal padre, ch… - RaiNews : Strage Cisterna di Latina, si sveglia dal coma Antonietta Gargiulo, la madre delle due bambine uccise dal padre, ch… - Mimagaan : RT @notiveri: Strage di Cisterna, Chi l’ha visto: «Una delle bambine poteva esser salvata?»: Dopo il caso diverse donne hanno preso coraggi… - Sei_Colonne : Strage di #Cisterna – “Alessia poteva essere salvata?” -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Le bambine potevano essere salvate, o almeno una delle due? Forse la più grande Alessia era ancora viva quando si svolgevano le lunghe e fallimentari trattative con il padre, l'appuntato Luigi Capasso. Ad oggi, la ricostruzione delladiè tutt'altro che chiara. C'è un'altra, ben diversa da quella finora conosciuta. Unacomposta da capitoli ancora opachi: episodi e procedure fino alla tragedia finale che non quadrano, responsabilità finora non accertate, una inquietante fretta di chiudere il caso, di fare i funerali delle bambine e di imporre una pacificazione in nome di un 'perdono' che forse non c'è mai stato. Dubbi, interrogativi, denunce: la giornalista Federica Sciarelli nella puntata di ieri di "Chi l'ha visto?" è tornata a occuparsi della straziante vicenda facendo emergere sconvolgenti ipotesi e anomalie. Il 'perdono' Bisognava chiudere in fretta il ...