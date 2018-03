Stop di un turno per Mancini e Benatia

Calcio : Mancini e Benatia Stop un turno : ANSA, - ROMA, 15 MAR - Sono due i giocatori squalificati dal giudice sportivo dopo il recupero di Juventus-Atalanta, giocata ieri. Si tratta di Mancini , Atalanta, , espulso nel corso del match per ...

Castellammare - Nuovo Stop notturno alle gallerie di Varano e Privati : chiuse dalle 22 alle 6 : Gli ultimi articoli di Cronaca Santa Maria la Carità - Beccato mentre spaccia cocaina, nei guai un 32enne Disastro Sarno, quasi 500mila scarichi nel fiume. Sotto inchiesta 13 Comuni Castellammare - ...

Serie A - un turno di Stop per Linetty della Sampdoria. Ammende per l'Inter : MILANO - Sono cinque in tutto i giocatori fermati dal Giudice Sportivo dopo l'ultima giornata del campionato di Serie A. Nessuno è stato espulso: lo stop è scattato a seguito delle ammonizioni ...

Beach volley - World Tour 2018 Doha. Ranghieri/Caminati in main draw. Gabriele/Carambula Stop al primo turno : Un sorriso e un ko per l’Italia del Beach volley che raddoppia il contingente nel main draw del torneo 4 stelle di Doha al via domani grazie al passaggio del turno di Ranghieri/Caminati che avevano un compito tutt’altro che semplice contro i russi Semenov/Leshukov (il primo quarto classificato a Rio, il secondo giovane interessante dell’enorme vivaio russo). Risultato mai in bilico, se non nella fase iniziale del primo set, e vittoria nettissima ...

Serie B Perugia - un turno di Stop a Belmonte e Gonzalez : MILANO - Sono undici i giocatori fermati dal giudice sportivo in merito all'ultima giornata del campionato cadetto. Quattro sono stati espulsi nell'ultimo turno: Gianluca Litteri del Venezia , cui è ...